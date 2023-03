Ile de Pâques : l’exceptionnelle découverte d’une rare statue moai par les scientifiques

Sur l’Ile de Pâques, une statue moai a été découverte dans une lagune asséchée du cratère d'un volcan, a indiqué la communauté indigène Ma’u Henua, chargée de l'administration du parc national de l'île.

Une découverte exceptionnelle. Le 21 février dernier, un moai, célèbre statue de l’Ile de Pâques, a été découvert dans un lac asséché. Une trouvaille incroyable puisque la sculpture est en parfait état.

«C'est une découverte vraiment unique, car c'est la première fois qu'est découvert un moai à l'intérieur du lac du cratère du Rano Raraku», assure dans un communiqué les Ma'u Henua, qui gèrent le parc national Rapa Nui où se trouve le volcan.

La communauté indigène estime que cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives sur l'histoire de l'île.

A new Moai stone statue has been uncovered on Easter Island. @reevewill has more on the rare archaeological discovery and its importance. pic.twitter.com/E0Y9QQjxQe

— Good Morning America (@GMA) February 27, 2023