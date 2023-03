Affaire Maddie : Julia affirme qu'elle est peut-être finalement Livia Schepp, une autre jeune fille disparue

Julia Faustyna, la jeune Allemande qui prétend depuis plusieurs mois être Maddie McCann, disparue au Portugal en 2007, n'exclut désormais pas d'être une autre petite fille qui n'a plus donné signe de vie depuis 2011 : Livia Schepp.

Nouveau retournement de situation. Julia Faustyna, détentrice du compte Instagram iammadeleinemccann (je suis Madeleine McCann en Français), qui comptait plus d'un million d'abonnés avant d'être supprimé par le réseau social, n'exclut finalement pas d'être une autre jeune fille disparue en 2011.

En effet, après avoir tenté de contacter la famille McCann afin que Kate et Gerry, les parents de Maddie, se soumettent à un test ADN, pour trouver un éventuel lien de parenté, Julia a récemment fait son mea culpa. La jeune femme a admis ce week-end à plusieurs médias «qu'elle n'est peut-être pas Madeleine McCann», mais plutôt une autre jeune fille nommée Livia Schepp, disparue à l'âge de 6 ans en 2011.

Une hypothèse défendue par plusieurs autres internautes. Fia Johansson, la prétendue médium qui s'est imposée comme la porte-parole de Julia Faustyna, aussi appelée Julia Wendell, a confirmé cette version au quotidien britannique The Sun. «Julia est très ouverte à l'idée qu'elle puisse être Livia Schepp et nous étudions cette possibilité. Je lui en ai parlé et elle est ouverte au fait qu'elle pourrait être n'importe quel enfant disparu, pas seulement Madeleine», a annoncé sa représentante.

Vers un test ADN ?

Si les parents de Maddie avaient fait savoir qu'ils étaient persuadés que Julia n'était pas leur fille et qu'ils ne souhaitaient pas procéder à un test ADN, la famille de «la petite Livia aurait dit oui au test», selon Fia Johansson, afin de s'assurer que Julia n'est pas leur enfant.

Livia Schepp n'a plus donné signe de vie depuis le 30 janvier 2011. Son père, Matthias, serait venu la chercher, avec sa sœur jumelle Alessia, chez son ex-femme qui résidait à Saint-Sulpice, dans la banlieue de Lausanne, en Suisse. Retrouvé mort en Italie par la police, après s'être vraisemblablement suicidé, le père des jumelles avait écrit dans une lettre que ces dernières étaient mortes, mais qu'elles n'avaient pas souffert.

Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de sa porte-parole, Julia a tenu à remercier ses «fans» et a adressé un message d'espoir. «N'abandonnez jamais, croyez en vous et les rêves deviendront réalité».

Un message bien énigmatique, tandis que Fia Johansson a promis que de nouvelles révélations allaient avoir lieu «prochainement».