Guerre en Ukraine : Bakhmout bientôt aux mains des Russes ?

Bakhmout, ville ukrainienne et épicentre de la guerre menée dans le pays par le président russe Vladimir Poutine, pourrait tomber aux mains de l'armée de Moscou d’un instant à l’autre.

Un symbole stratégique. Alors que le conflit en Ukraine dure depuis plus d’un an, les Russes, n’ayant pas obtenu de victoire significative, se concentrent principalement depuis plusieurs semaines sur la ville de Bakhmout, à l’est du pays où la situation pourrait bel et bien rapidement basculer, au détriment des Ukrainiens.

«La situation à Bakhmout est difficile, mais sous contrôle», a indiqué samedi dernier un porte-parole de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, à la chaîne de télévision My-Ukraina. Selon lui, la ville, désormais en grande partie détruite et vidée de ses habitants, est désormais «l'épicentre» du conflit.

«Pratiquement» encerclé par la milice de Wagner, Bakhmout a été coupé de trois des quatre grandes routes d’approvisionnement ukrainiennes ces dernières semaines, rendant la position des défenseurs de plus en plus précaire.

Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, a d’ailleurs appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait juré de défendre Bakhmout «aussi longtemps que possible», à donner l'ordre aux troupes ukrainiennes de se retirer de la ville.

Une aide américaine insuffisante ?

Alors que des villages situés au nord et à l'ouest de Bakhmout ont été attaqués samedi, les Ukrainiens risquent de perdre de plus en plus de terrain, tant les pertes humaines sont nombreuses sur le front.

Si les Russes bénéficient de soldats supplémentaires et les remplacent ainsi plus «facilement», l’aide militaire occidentale à l’Ukraine a jusqu’ici permis à Kiev de résister.

Dans ce contexte, le président américain Joe Biden a annoncé vendredi dernier une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 400 millions de dollars (376 millions d'euros environ). Néanmoins, le Kremlin a déclaré que cette aide ne ferait que «prolonger le conflit» et ne serait donc pas suffisante pour mener un assaut dans le but de renverser la situation et reprendre les villages conquis.

Cette aide précieuse inclut des munitions, notamment pour le système de roquettes Himars, que les forces ukrainiennes ont utilisé avec un effet dévastateur sur les troupes et lignes logistiques russes.