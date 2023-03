Etats-Unis : un élu républicain dit avoir «accidentellement» posé en photo avec deux néo-nazis

Matt Rosendale, élu républicain de l'Etat du Montana au Congrès des Etats-Unis, a fait scandale la semaine dernière à cause d'une photo relayée sur les réseaux sociaux le montrant en compagnie de deux néo-nazis. Pour sa défense, il a assuré ce lundi 6 mars ne pas avoir eu connaissance du profil des deux hommes.

Un cliché polémique devant un symbole des Etats-Unis. Matt Rosendale, un élu républicain du Montana (Etats-Unis) siégeant au Congrès, a fait scandale mercredi 1er mars via une photo relayée sur les réseaux sociaux le montrant en compagnie de deux néo-nazis.

Congressman Matt Rosendale apparently met with neo Nazis this week at the Capital. Ryan Sanchez on the left, and Greyson Arnold on the right, appear in this photo flanking him. Rosendale also spoke at a 2014 Oathkeepers event. pic.twitter.com/imoQwbJegT

— Notorious TDB (@TinaDesireeBerg) March 3, 2023