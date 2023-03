Allemagne : une fusillade dans une église fait «plusieurs morts» à Hambourg

Une fusillade a éclaté ce jeudi 9 mars au soir dans une église à Hambourg (Allemagne), faisant «plusieurs morts» et des blessés, selon des médias allemands.

Des coups de feu ont été tirés ce jeudi soir dans une église du quartier de Gress Borstel, à Hambourg. La police de la métropole du nord de l'Allemagne fait état de «plusieurs» personnes tuées et d'autres grièvement blessées. Les médias allemands évoquaient le chiffre de six morts.

Les forces de l'ordre indiquent sur les réseaux que l'opération de police est en cours et qu'un «grand nombre de policiers sont sur place».

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903

