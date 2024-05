Euro 2024 : Allemagne, France, Portugal, Italie… Voici les listes des joueurs de tous les pays qualifiés

A un peu moins d’un mois du coup d’envoi de l’Euro 2024, organisé en Allemagne (14 juin-14 juillet), les sélectionneurs des pays qualifiés ont commencé à dévoiler leur liste des joueurs retenus.

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelone), Alexander Nübel (Stuttgart), Oliver Baumann (Hoffenheim)

Défenseurs : Joshua Kimmich (Bayern Munich), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Robin Koch (Eintracht Francfort), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Esp), Waldemar Anton (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Milieux : Toni Kroos (Real Madrid/Esp), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Gross (Brighton/Ang), Ilkay Gündogan (Barcelone/Esp), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Chris Führich (Stuttgart), Leroy Sané (Bayern Munich)

Attaquants : Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal/Ang), Thomas Müller (Bayern Munich), Maximilian Beier (Hoffenheim)

Gardiens : Alphonse Aréola (West Ham/Ang), Mike Maignan (AC Milan/Ita), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Théo Hernandez (AC Milan/Ita), Ibrahima Konaté (Liverpool/Ang), Jules Koundé (Barcelone/Esp), Ferland Mendy (Real Madrid/Esp), Benjamin Pavard (Inter Milan/Ita), William Saliba (Arsenal/Ang), Dayot Upamecano (Bayern Munich/All)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/Esp), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Esp), N'Golo Kanté (Al-Ittihad/Ars), Adrien Rabiot (Juventus Turin/Ita), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/Esp), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich/All), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan/Ita), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan/Ita)

Gardiens : Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (RB Leipzig/All), Peter Szappanos (Paksi)

Défenseurs : Botond Balogh (Parme/Ita), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin/All), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia Nicosie/Chy), Willi Orban (RB Leipzig/All), Attila Szalai (Fribourg/AllL)

Milieux : Bendeguz Bolla (Servette/Sui), Mihaly Kata (MTK Budapest), Milos Kerkez (Bournemouth/Ang), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split/Cro), Adam Nagy (La Spezia/Ita), Zsolt Nagy (Puskas AFC), Loïc Nego (Le Havre/Fra), Andras Schäfer (Union Berlin/All), Callum Styles (Sunderland/Agn)

Attaquants : Martin Adam (Ulsan HD/Cor), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphie/É-U), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Roland Sallai (Fribourg/All), Dominik Szoboszlai (Liverpool/Ang), Barnabas Varga (Ferencvaros)

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekkenn (Brentford/Ang), Nick Olij (NAC Breda), Bart Verbruggen (Brighton/Ang)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City/Ang), Virgil van Dijk (Liverpool/Ang), Denzel Dumfries (Inter Milan/Ita), Lutsharel Geertruda (Feyenoord), Matthis de Ligt (Bayern Munich/All), Ian Maatsen (Borussia Dortmund/All), Stefan de Vrij (Inter Milan/Ita), Daley Blind (Gérone/Ita), Micky van de Ven (Tottenham/Ang)

Milieux : Quinten Timber (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Liverpool/Ang), Frenkie de Jong (Barcelone/Esp), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergame/Ita), Tijani Reijnders (AC Milan/Ita), Marten de Roon (Atalanta Bergame/Ita), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq/Ars), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Leipzig/All)

Attaquants : Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atlético Madrid/Esp), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen/All), Cody Gakpo (Liverpool/Ang), Donyell Malen (Borussia Dortmund/All), Wout Weghorst (Hoffenheim/All)

Gardiens : Heorhii Bushchan (Dynamo Kiev), Anatolii Trubin (Benfica/Por), Andrii Lunin (Real Madrid/Esp)

Défenseurs : Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk), Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk), Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitalii Mykolenko (Everton/Ang), Illya Zabarnyi (Bournemouth/Ang), Oleksandr Svatok (SK Dnipro-1), Maksym Talovierov (LASK), Bohdan Mykhailinchenko (Polissya)

Milieux : Andrii Yarmolenko (Dynamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Zinchenko (Arsenal/Ang), Victor Tsyhankov (Gérone/Esp), Mykhailo Mudryk (Chelsea/Ang), Ruslan Malinovskyi (Genoa/Ita), Serhii Sydorchuk (KVC Westerlo/Bel)

Attaquants : Artem Dovbyk (Gérone/Esp), Roman Yaremchuk (Valence/Esp), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev)

Serhiy Rebrov announced the squad for the training camp and friendly matches before Euro-2024





‼️ The final squad list of the national team of Ukraine for Euro-2024 will be announced on June 7. pic.twitter.com/vBKg1SuNFo

