Ramsès II : 4 choses à savoir sur le plus célèbre des pharaons

Le sarcophage de Ramsès II, prêt exceptionnel de l'Egypte à la France, sera présenté à Paris en avril prochain. Mais qui était ce grand pharaon égyptien ?

Un grand souverain. Ramsès II, dit Le Grand, est l'un des plus célèbres pharaons de la 19e dynastie. Et pour la première fois depuis 45 ans, son cercueil en bois de cèdre peint va exceptionnellement quitter l’Égypte pour être exposé à Paris, dans le cadre d’une exposition. Les visiteurs pourront admirer cette œuvre inestimable dès le mois d’avril prochain à la grande halle de la Villette. En attendant, voici 4 choses à savoir sur ce grand souverain, qui serait mort à l’âge de 91 ans.

il a régné 67 ans

Né vers aux alentours de -1304 et décédé vers -1213, Ramsès II, fils de Séthi Ier, est monté sur le trône à l'âge de 25 ans et a régné pendant 67 ans. C'est le 3e plus long règne de l’Histoire. Il est devancé par le roi Louis XIV (72 ans de règne) et la reine Élisabeth II (70 ans de règne).

c'est un bâtisseur infatigable

Ramsès II a fait construire de nombreux monuments à travers toute l’Egypte. Parmi eux, le Ramesséum, à Thèbes, «le temple de millions d'années», ainsi que les temples d'Abou Simbel, érigés à la gloire du pharaon et de son épouse favorite Néfertari.

On lui doit également la construction des deux obélisques du temple d'Amon à Louxor, dont un se trouve actuellement sur la Place de la Concorde à Paris. Il a été offert à la France en 1829 par le vice-roi d’Égypte, Méhémet Ali.

et un grand conquérant

Il a mené plusieurs conquêtes pour protéger et agrandir son royaume. Avec son armée, Ramsès II a notamment combattu l’empire hittite de Muwatalli, l’autre grande puissance du Moyen-Orient, lors de la bataille de Qadesh (1274 av. J.-C.), considérée comme la plus grande bataille de chars de l'Histoire.

Même si à l’issue de ce confit Ramsès II a perdu le contrôle d’une partie de la Syrie, le souverain considère cette bataille comme une épopée glorieuse. Elle est d’ailleurs représentée sur les murs de ses temples : à Abydos, à Louxor, au Ramesseum, et jusqu’à d’Abou Simbel.

il a eu une centaine d’enfants

Le pharaon le plus célèbre au monde est aussi connu pour collectionner les femmes. Au total, il a eu une dizaine d'épouses royales, dont Sis-Néféret, Bentanat, et Néfertari, sa favorite, et plus de 200 concubines, avec qui il a eu une centaine d'enfants.

Mais l’histoire retiendra surtout le prince Khâemouaset, fruit de son amour avec Isis-Néféret. Grand prêtre de Ptah à Memphis pendant le règne de son père, Khâemouaset était le «fils préféré» de Ramsès II.