Guerre en Ukraine : Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, veut se présenter à l'élection présidentielle ukrainienne de 2024

Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a fait part de ses ambitions politiques et déclaré, samedi 11 mars dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, vouloir se présenter à l'élection présidentielle ukrainienne de 2024.

Le chef de Wagner, futur président de l'Ukraine ? Evguéni Prigojine y croit, et l'a fait savoir. «Je fais mon coming-out politique en parlant fort, pour que tout le monde m'entende bien», a annoncé le chef de Wagner samedi 11 mars, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, devant des bâtiments en ruine.

«Si je gagne l'élection, tout ira bien»

L'anien délinquant russe, devenu homme d'affaires après la chute de l'URSS, se dit prêt, à 61 ans, à s'opposer à l'actuel président ukrainien Volodymyr Zelensky, et à l'ancien, Petro Porochenko. Lesquels n'ont à présent pas fait part de leur intention de briguer un nouveau mandat. «Je me présenterai à ce poste contre eux», s'est targué Evguéni Prigojine. «Si je gagne l'élection au poste de président de l'Ukraine, tout ira bien, les gars. Les munitions ne seront plus nécessaires», a-t-il ajouté.

Critiques virulentes

Le Russe a accusé Vladimir Poutine de ne pas répondre à ses demandes de réapprovisionnement en armes et munitions. Il a également émis des critiques répétées à l'encontre de la hiérarchie militaire russe, lui reprochant son inefficacité, sa lenteur et ses mauvaises décisions en Ukraine.

Evguéni Prigojine a revendiqué dimanche 12 mars une nouvelle progression de ses hommes qui se battent en première ligne à Bakhmout, cette ville de l'est de l'Ukraine dont Moscou tente de s'emparer depuis l'été.