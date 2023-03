Guerre en Ukraine : pourquoi la Suisse préfère détruire des batteries antiaériennes que les livrer à Kiev

La Suisse va se débarrasser de batteries aériennes encore en état de marche, alors même qu'elles auraient pu servir à Kiev. Une décision qui interroge.

La Suisse fidèle à sa tradition de neutralité ? Selon le journal germanophone Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Sontag, la Confédération helvétique a mis au rebut un ensemble de batteries antiaériennes qui aurait pu servir à l'armée ukrainienne.

Considéré comme trop ancien, l'arsenal était toutefois en état de marche. Il s'agit de 60 systèmes de défense sol-air «Rapier», fabriqués par le Royaume-Uni dans les années 1960 et achetés par la Suisse dans les années 1980.

Selon Le Monde, la loi suisse oblige pourtant que les armes étrangères mises hors service soient revendues en priorité au pays de fabrication «sans condition». En théorie, la Suisse ne pourrait donc pas s'opposer à une demande britannique du retour de ces armes.

crispations entre berne et ses partenaires

Depuis le début du conflit, la Suisse s'accroche à sa neutralité historique et se refuse à livrer tout armement à l'Ukraine, quitte à crisper ses partenaires occidentaux.

Le président de la Confédération, Alain Berset, a dénoncé dimanche une «frénésie guerrière» dans une interview à NZZ, rappelant que «les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres».

Bien que pressé par Kiev et ses alliés d'autoriser la réexportation d'armes et de munitions suisses vers l'Ukraine, Berne a jusqu'à présent balayé les demandes de l'Allemagne, de l'Espagne et du Danemark.

Diverses initiatives sont en cours au Parlement suisse en vue d'assouplir ces règles, mais aucune décision n'est attendue avant plusieurs mois.

Seule entorse à sa doctrine de neutralité, la Confédération s'était jointe en mars 2022 aux sanctions européennes contre la Russie décidées après l'invasion russe.