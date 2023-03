Crédit Suisse : la banque nationale helvétique vole au secours de la deuxième banque du pays

Le cours de l'action du Crédit Suisse a rebondi de plus de 30% à l'ouverture ce jeudi, après que la banque centrale helvétique a renfloué les caisses de l'établissement, à hauteur de 50 milliards de francs suisses.

Un rebond conséquent, au lendemain d'une journée cauchemardesque pour la deuxième banque suisse, derrière UBS. Le cours de l'action du Crédit Suisse est fortement remonté ce jeudi, à l'ouverture de la séance, alors qu'il avait connu un point bas historique à 1,55 franc ce mercredi à la suite d'une déclaration de son principal actionnaire, qui avait semé la panique.

La banque centrale suisse a injecté 50 milliards de francs (50,7 milliards d'euros) dans le capital du Crédit Suisse, rassurant les marchés boursiers européens qui craignaient une «contagion».

«Ces mesures constituent une action décisive pour renforcer le Crédit Suisse alors que nous poursuivons notre transformation stratégique afin d’apporter de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes», a déclaré le directeur général de la banque qui avait perdu son premier actionnaire et 2021 et reconnu des pertes considérables en 2022, Ulrich Körner, via un communiqué.

L'effondrement des titres de Crédit Suisse avait entraîné des baisses des principales bourses européennes comme à Paris, Londres ainsi qu'en Allemagne, impactant notamment les valeurs d'autres banques telles que les françaises Société Générale, BNP Paribas ou encore la banque néerlandaise ING avec des baisses respectives de 12,7%, 10,92% et 9,50% à la mi-journée ce mercredi.