Les images impressionnantes de l’avion russe interceptant le drone américain au-dessus de la mer Noire

L’armée américaine a décidé ce jeudi de diffuser les images de l’interception d'un drone au-dessus de la mer Noire par un avion de l’armée russe. Moscou dément toutefois tout contact entre son avion de chasse et l’appareil américain.

La Russie persiste et signe : ce n’est pas l’interception du drone américain par son avion de chasse qui a causé la chute de l’appareil dans la mer Noire. Pourtant, les États-Unis accusent Moscou d’être à l’origine de ce crash. L’armée américaine a donc décidé jeudi de diffuser les images captées depuis le drone.

Dans cette séquence vidéo d’une quarantaine de secondes, on peut voir distinctement l’avion de chasse russe, un Sukhoï-27, passer à deux reprises juste au-dessus du Reaper MQ-9 américain. Lors du premier passage, la transmission vidéo est perturbée mais aucun impact n’est visible, donc rien ne semble justifier la chute du drone.

The Pentagon released a video showing Russia's intercept of a U.S. military drone downed over the Black Sea. It was the first direct U.S.-Russian incident since the Ukraine war began, worsening already tense relations between Washington and Moscow https://t.co/Gn6Xunptox pic.twitter.com/MILczuX3c4

— Reuters (@Reuters) March 16, 2023