Drone américain abattu en mer Noire : ce que l'on sait

Les Etats-Unis ont accusé la Russie d’avoir percuté mardi 14 mars l'un de leurs drones Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l’OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine. Des allégations démenties par Moscou.

Ce mardi 14 mars, Washington a accusé l’aviation russe d’avoir «intercepté et percuté» un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute.

«Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9», a déclaré le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe.

«Il s'agit d'un acte dangereux et non-professionnel de la part des Russes», a souligné le haut gradé, en ajoutant que «les drones des Etats-Unis et des alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international», et appelant les Russes à «se comporter de manière professionnelle».

C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe du territoire ukrainien le 24 février 2022 qu'un pays de l'OTAN, principal soutien de l'Ukraine, reconnaît perdre un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable.

Kiev accuse directement Vladimir Poutine

L'Ukraine a elle aussi accusé ce mercredi 15 mars la Russie de chercher à «étendre» la guerre à d'autres parties.

«L'incident avec le drone américain MQ-9 Reaper provoqué par la Russie en mer Noire est un signal de Vladimir Poutine qu'il est prêt à étendre la zone du conflit et à y impliquer d'autres parties», a déclaré sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov.

Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований росією в Чорному морі, – це сигнал путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк – постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 15, 2023

Moscou réfute toute implication

Alors que les Etats-Unis ont annoncé avoir convoqué au département d'État l'ambassadeur russe à Washington afin de lui faire part de leur «forte objection», Moscou a tenu à donner sa version des faits.

En effet, l’armée russe a reconnu que deux de ses chasseurs avaient intercepté mardi un drone américain en mer Noire mais assuré qu'ils ne l'avaient pas heurté ni n'avaient entraîné sa chute.

Le ministère de la Défense russe a expliqué que l’appareil américain avait «heurté la surface de l’eau à la suite d’une manœuvre brutale». «Les chasseurs russes n'ont pas utilisé leurs armements, ne sont pas entrés en contact avec le drone et sont rentrés sans encombre à leur base», a ajouté le ministère.

Il a également affirmé que le drone volait «avec des transpondeurs éteints» et avait violé «la zone du régime provisoire d'utilisation de l'espace aérien établie pour mener l'opération militaire spéciale» en Ukraine, ce qui a entraîné son interception.

Le ciel de la mer Noire est le théâtre de très régulières interactions entre des drones et des aéronefs des pays de l'OTAN et les forces armées russes, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine.