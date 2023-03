Guerre en Ukraine : l'AIEA s'inquiète de l'état «précaire» de la sûreté nucléaire de la centrale de Zaporijjia

Ce mercredi 22 mars, l'AIEA s'est à nouveau inquiétée de l'état de la centrale de Zaporijjia, en Ukraine. L'alimentation électrique du site est toujours endommagée.

La sûreté nucléaire de la plus grande centrale d'Europe, celle de Zaporijjia, en Ukraine, est dans un «état précaire». Mercredi 22 mars, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a souligné les dommages subis par le bâtiment en raison de la guerre et le danger que cela représente.

Dans un communiqué, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a expliqué que le site de Zaporijjia dépend depuis trois semaines de l'électricité fournie par une seule ligne principale de 750kV, et «tout dommage (sur cette ligne) entraînera la perte totale de toute l'alimentation hors site de la centrale».

Last remaining 330kV power line at #Zaporizhzhya NPP, damaged since 1 March, is still disconnected. For 3 weeks #ZNPP has received off-site electricity from only remaining 750kV line; lost all off-site power for 11h on 9 March when line was disconnected. https://t.co/66D1CC9lmA pic.twitter.com/tqzSmM4P3j

