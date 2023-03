Inflation : salaires, TVA à taux zéro... Les mesures du Portugal pour combattre la crise

Afin d’aider les ménages les plus modestes à faire face à cette période de forte inflation, le Portugal a mis en place plusieurs mesures. Parmi elles, l’application de la TVA à «taux zéro» sur des produits de première nécessité devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines.

A l’instar de la France, le Portugal est frappé par une importante crise inflationniste. Afin de soulager les ménages les plus modestes, le gouvernement portugais a annoncé ce vendredi 24 mars une série de mesures. Parmi elles, le gouvernement a mis en avant l’application d’une TVA à «taux zéro» sur un ensemble de biens alimentaires de première nécessité.

«Nous souhaitons que cette mesure se traduise par une réduction» et «une stabilité des prix» a déclaré Fernando Medina, ministre des Finances. Par ailleurs, des négociations avec les secteurs de la production et de la distribution alimentaires en cours devraient aboutir sur un accord la semaine prochaine.

De plus, les aides sociales pour les familles les plus modestes seront augmentées à hauteurs de 30 euros par mois et 15 euros supplémentaires par enfant. La ministre du Travail, Ana Mendes Godinho, a précisé que cette mesure touchera plus d’un million de foyers et sera versée à partir du mois d’avril.

Les salaires des 740.000 fonctionnaires du pays seront également augmentés de 1%, accompagné d’une hausse des primes repas également.

Le gouvernement se permet cette série de mesures grâce à la marge budgétaire dégagée l’an passé. Le déficit public du Portugal a été réduit à 0,4% du PIB, alors que l’objectif initial était de le ramener à 1,9% après le déséquilibre de 2,9% fin 2021.

«Les comptes en ordre nous permettent de prendre des mesures en faveur des familles» a expliqué le ministre des Finances.