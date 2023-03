Visite reportée de Charles III en France : tout savoir sur Camilla, la reine consort

Longtemps mal aimée, Camilla Shand est devenue reine consort lors de l’accession de son mari, le roi Charles III, au trône en septembre 2022. Une consécration pour celle qui a longtemps été considérée comme une «briseuse de ménage» par les Britanniques.

Le roi Charles III devait arriver dimanche 26 mars à Paris. Le monarque, qui était attendu dans l'Hexagone dans le cadre de sa première visite d'Etat en France, ne pourra finalement pas venir. Le séjour devant se dérouler du 26 au 29 mars, a été reporté ce vendredi 24 mars, en raison des fortes contestions contre la réforme des retraites. Accompagné de son épouse la reine Camilla, il se rendra en Allemagne du 29 au 31 mars.

Camilla Parker Bowles, née Camilla Shand, a longtemps été l’une des figures les plus détestées des Britanniques. A la suite de l’accession de son mari le roi Charles III au trône, en septembre 2022, elle est devenue reine consort. Une consécration voulue par la reine Elizabeth II, mais qui aura pris plus de vingt ans.

Des traits communs avec Elizabeth II

Issue de la grande bourgeoisie, fille aînée d'un ancien officier reconverti dans le négoce de vin, Camilla Shand grandit dans le Sussex, avant de fréquenter les meilleurs établissements privés à Londres, puis en Suisse, avant d’étudier la littérature française à Paris pendant six mois.

Elle a fait la connaissance du prince en 1971, alors que sans appartenir à la grande noblesse, elle navigue dans les mêmes cercles que Charles. Elle est passionnée d’équitation, un trait commun avec la reine.

Elle dispose même de quelques liens avec la famille royale. Elle est l'arrière-petite-fille d'Alice Keppel, une des maîtresses du roi Edouard VII, l'arrière-arrière-grand-père de Charles.

Des décennies pour (re)gagner le cœur des Britanniques

La reine consort a longtemps été considérée comme une «briseuse de ménage» par les Britanniques, pour avoir été la maîtresse de Charles lorsqu’il était marié avec la princesse Diana.

Cette dernière, qui avait très vite compris que Camilla était le grand amour de la vie de Charles, l’avait surnommée la «Rottweiler». Un surnom qui la poursuivra pendant de nombreuses années.

Si beaucoup reconnaissent l’impact positif qu’elle a eu sur son mari, la moitié des Britanniques ne voulaient pas qu’elle devienne reine. Finalement, son sens du devoir et sa simplicité ont eu raison d’une partie des réticences.

Un travail acharné pour la couronne

Depuis des années, Camilla, âgée de 75 ans, travaille sans relâche pour la couronne britannique, honorant des dizaines d’engagements par an. Marraine de dizaines d’associations, elle s’est investie dans des sujets qui lui sont chers comme la lecture, ou les violences faites aux femmes.

En janvier 2022, la reine l’avait faite «Dame de l’ordre de la Jarretière», le plus prestigieux de la chevalerie britannique. Mais il aura fallu du temps à celle qui est connue comme la duchesse de Cornouailles depuis son mariage avec Charles en 2005, pour en arriver là. La reine n'était pas venue à leur mariage civil à Windsor.

Se faire accepter par la famille royale, et par les fils de Charles, les princes William et Harry, n’aura pas été facile pour cette mère de deux enfants adultes et grand-mère de cinq jeunes adolescents.