Yémen : un super tanker chargé de pétrole menace de couler, une catastrophe environnementale redoutée

Un super tanker rempli de pétrole menace de couler au large du Yémen où il a été abandonné en 2015. Les Nations unies ont lancé une cagnotte le 9 mars dernier pour financer une opération de sauvetage du navire.

Plus d'un million de barils de pétrole à son bord. Le FSO Safer, un super tanker, situé au large du port d'Hodeida, dans la mer Rouge, actuellement en état de décomposition, risque de couler. Le navire a été abandonné en 2015 alors que le Yémen entrait en guerre civile.

Un financement participatif a été mis en place pour investir dans un bateau de secours. 95 millions de dollars ont déjà été récoltés auprès de différents donateurs, d'entreprises et de membres du public. L'ONU espère récupérer 34 millions de dollars de plus dans les prochaines semaines. L'Organisation internationale envisagerait une opération de sauvetage au mois d'avril prochain.

«Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a signé (le 9 mars) un accord avec Euronav pour garantir l'achat d'un transporteur (...)», a précisé l'ONU craignant la «menace» d'une «catastrophe humanitaire et environnementale».

Éviter une catastrophe environnementale

Construit en 1976, le FSO Safer est un navire «ancien», déplore le coordinateur humanitaire pour le Yémen à l'ONU David Gressly auprès de Sky News. «Il ne s'agit pas de savoir 'si', mais plutôt de 'quand' ça va arriver, donc c'est important qu'on agisse aussi vite que possible ou le bateau va laisser se répandre un million de barils de pétrole dans la mer Rouge», s'inquiète-t-il.

Selon des experts, si la cargaison venait à fuiter, elle entraînerait une catastrophe environnementale quatre fois supérieure à celle causée par l'Exxon Valdez au large de l'Alaska en 1989, selon l'ONU.

Des conséquences environnementales dramatiques

À long terme, les conséquences s'avéreraient dramatiques. En quelques semaines, le pétrole pourrait toucher les côtes yéménites, saoudiennes, érythréennes et djiboutiennes. Les ports les plus proches risqueraient de fermer, ce qui entraineraît un arrêt des importations alimentaires, pour environ 6 millions de personnes.

Le naufrage n'épargnerait pas non plus les récifs de coraux et les forêts de mangrove situées près des côtes. «La biodiversité est élevée dans cette zone», donc en cas de marée noire «de nombreux habitats marins sensibles vont être gravement endommagés», précise le Dr Hisham Nagi, professeur en science de l'environnement à l'université Sanaa au Yémen.