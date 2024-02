Yémen : les Etats-Unis et le Royaume-Uni annoncent avoir frappé des dizaines de cibles Houthis

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir bombardé des dizaines de cibles au Yémen ce samedi, en réponse aux attaques répétées menées par les rebelles Houthis soutenus par l'Iran contre des navires.

Une réponse à une série d’attaques. Ce samedi, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir bombardé des cibles Houthis au Yémen. Ces raids interviennent au lendemain d'une série de frappes américaines contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens en Syrie et en Irak, en représailles après la mort de trois soldats américains en Jordanie le 28 janvier.

C'est la troisième opération conjointe des Etats-Unis et du Royaume-Uni à l'encontre des Houthis, et les forces américaines avaient aussi mené seules des raids aériens contre les rebelles, qui ont malgré tout continué leurs attaques.

36 cibles visées

Les frappes de samedi ont visé 36 cibles rebelles «dans 13 lieux au Yémen en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge», a indiqué un communiqué conjoint des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays ayant apporté leur soutien à l'opération.

L'attaque a visé «des arsenaux profondément enterrés, des systèmes et lanceurs de missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des radars des Houthis», a ajouté le document.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que ces frappes «visent à perturber et à dégrader davantage les capacités de la milice des Houthis, soutenue par l'Iran, à mener ses attaques imprudentes et déstabilisatrices».

Protéger le trafic maritime

Les Houthis ont commencé à s'en prendre au trafic maritime en mer Rouge en novembre, disant viser des navires liés à Israël «en solidarité» avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre entre Israël et le Hamas.

Les forces américaines et britanniques ont répliqué par des raids contre les rebelles, qui ont depuis également désigné les intérêts américains et britanniques comme des cibles légitimes.

Après les frappes de samedi, le porte-parole des Houthis, Nasr al-Din Amer, a déclaré : «Soit il y a la paix pour nous, la Palestine et Gaza, soit il n'y a pas de paix et pas de sécurité pour vous dans notre région».