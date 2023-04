États-Unis : qui est Alvin Bragg, le procureur qui a inculpé Donald Trump ?

L’ancien président américain Donald Trump a été inculpé la semaine dernière par le procureur de New York, Alvin Bragg, une première dans l'histoire des États-Unis.

Alvin Bragg, procureur de New York, va certainement entrer dans l’histoire pour avoir engagé des poursuites pénales contre Donald Trump, un fait inédit pour un ancien président américain. Âgé de 49 ans, ce démocrate a été élu en novembre 2021 à ce poste, et est le premier homme afro-américain à devenir procureur de New York.

Né à Harlem, à l’époque quartier difficile du nord de New York où le taux de criminalité était très élevé et le trafic de stupéfiant important, il a étudié à la prestigieuse faculté de droit de Harvard, où il s’est spécialisé dans les affaires de droits civiques. Après ses études, Alvin Bragg a travaillé au bureau du procureur général de New York dans le district sud de la ville, et s’est beaucoup intéressé aux fautes commises par la police, ayant lui-même été témoin et victime de bavure dans sa jeunesse à Harlem.

Depuis son élection au poste de procureur, Alvin Bragg s’est distingué par son approche plus progressiste que ses prédécesseurs : il a directement annoncé qu’il ne poursuivrait plus les auteurs d’infractions mineures, et estime que la prison ne devrait être qu’une solution de dernier recours, provoquant ainsi la colère des conservateurs, qui l'accusent de laxisme. Il a cependant dû faire machine arrière après des critiques du maire de New York, Eric Adams, qui a fait campagne sur la lutte contre la criminalité.

Alvin Bragg est désormais connu pour avoir été le premier procureur à inculper un ancien président américain. Lors de sa campagne pour le poste de procureur, il avait affirmé avoir l’expérience et les capacités pour traiter les affaires très médiatiques comme celles qui concernent Donald Trump.

En 2022, il avait cependant été jugé trop lent concernant l’affaire de Donald Trump et l’actrice pornographique Stormy Daniels – pour laquelle il est désormais inculpé – et deux procureurs adjoints avaient démissionné en dénonçant les «doutes» d’Alvin Bragg sur le sérieux et la recevabilité de l’affaire. L’enquête a cependant accéléré en ce début d’année 2023, le grand jury qu'il a convoqué ayant finalement voté l'inculpation du 45e président des États-Unis. Il est accusé d'avoir acheté 130.000 dollars le silence de Stormy Daniels, avec qui il aurait entretenu une relation il y a plus de quinze ans, peu avant l'élection présidentielle de 2016.

D'autres affaires médiatiques

Alvin Bragg a également travaillé sur un autre dossier concernant Donald Trump : il a réussi à faire condamner au pénal en janvier dernier sa société familiale, la Trump Organization, à une amende de 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales. Un grand procès au civil dans cette affaire est également attendu cette année. Le bureau du procureur s’était notamment appuyé sur un proche de Donald Trump, Allen Weisselberg, ancien directeur financier de la Trump Organization, qui avait plaidé coupable et coopéré avec la justice.

Si Donald Trump n’avait pas été poursuivi à titre personnel dans cette affaire, il a toutefois plusieurs fois traité le procureur Alvin Bragg de «gauchiste» et de «raciste» et a dénoncé, comme à son habitude, une chasse aux sorcières à son encontre. Concernant le dossier Stormy Daniels, l'ex-président a accusé samedi dernier le procureur d'être «corrompu et très politisé».

Parmi les autres affaires du procureur de New York, on retrouve notamment la mise en accusation de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, qui est accusé d’avoir escroqué les donateurs d'une campagne de collecte de fonds promettant de construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. Il a également, en 2018, travaillé sur un procès intenté à New York contre l’ancien magnat du cinéma, Harvey Weinstein, et a également représenté la famille d’Eric Garner, un Afro-Américain tué lors d’un contrôle de police au cours duquel il a été étranglé par un agent.