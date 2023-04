Afghanistan : les talibans interdisent aux femmes de travailler pour l’ONU

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) doit s’entretenir ce mercredi 5 avril avec des responsables talibans, pour discuter d’une nouvelle interdiction gouvernementale qui empêche les femmes du pays de travailler pour l’ONU.

Près de 400 femmes concernées. Les talibans ont interdit aux femmes afghanes de travailler pour l’ONU, une mesure que la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) doit clarifier avec ces derniers ce mercredi 5 avril.

La nouvelle était tombée la veille, lorsque l'ONU avait annoncé que les talibans interdisaient désormais à ses employées afghanes, jusqu'ici épargnées par ce type de mesures appliquées aux ONG, de travailler avec l'organisation dans tout le pays.

Un peu plus tôt dans la journée, la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) avait rapporté que son personnel féminin afghan avait été empêché de travailler dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays.

Women humanitarians bring life-saving services to women & girls.





They are essential to delivering humanitarian assistance to millions of people. #Afghanistan pic.twitter.com/cKEbHQaqMh

— UN Women (@UN_Women) April 5, 2023