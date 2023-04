Emmanuel Macron en Chine : voici les cadeaux offerts par le président à Xi Jinping

Emmanuel Macron devrait offrir, à l'occasion d'un dîner au Grand Palais du Peuple de Pékin ce jeudi 6 avril, plusieurs cadeaux diplomatiques à son homologue chinois, Xi Jinping. Dans le lot notamment, un précieux vase en porcelaine de Sèvres.

Une visite officielle pour Emmanuel Macron et un hôte, Xi Jinping, à honorer. À l’occasion de son voyage d’État de quatre jours en Chine, le président de la République doit offrir, comme le prévoit le protocole, des cadeaux à son homologue chinois.

D’après nos confrères de RTL, Emmanuel Macron doit ainsi remettre, lors du dîner d’État organisé ce jeudi 6 avril au Grand Palais du Peuple, un vase en porcelaine de Sèvres.

L’Élysée explique ce choix en indiquant que «ce cadeau mettra autant en lumière le savoir-faire français que les liens historiques qui unissent (les) deux pays depuis plusieurs siècles».

De couleur bleue, le vase est notamment orné de nombreux poissons colorés. Un choix qui n’est pas anodin : d’après les traditions locales, le poisson est un symbole de richesse et d’abondance.

Deux photos très symboliques

D’autres cadeaux ont été transportés par la présidence vers la Chine : deux photographies en noir et blanc de Marc Riboud. Le photographe, décédé en 2016 et dont l’année 2023 marque le centenaire, était notamment connu pour ses livres et ses reportages en Chine.

Les deux clichés offerts à Xi Jinping n’ont pas été choisies au hasard : la première photographie est nommé Fenêtres d’antiquaire, prise en 1965 dans une boutique de Pékin, tandis que la seconde, intitulée Les Baguettes, représente un petit garçon transportant deux grandes baguettes de pain à Paris. Un symbole de la relation entre la France et la Chine.

Par le passé, Emmanuel Macron a offert des cadeaux prestigieux lors de ses voyages en Chine. Pour sa première visite en 2018, le chef de l’État avait offert un cheval de la Garde Républicaine, puis une bouteille millésimée de Romanée-Conti