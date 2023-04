Fuite de documents américains confidentiels : un rapport suggère que les défenses aériennes ukrainiennes sont menacées

Les défenses aériennes de l'Ukraine et son stock de missiles s'épuisent, selon l'un des documents américains confidentiels ayant fuité la semaine dernière.

Les défenses aériennes ukrainiennes sont-elles menacées ? C'est ce que suggère l'un des documents américains, décrits comme officiels et confidentiels, ayant fait l'objet d'une fuite sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Présenté comme une évaluation du Pentagone, il prédit un épuisement de ces forces d'ici le 23 mai.

Il est question ici des défenses aériennes conçues pour protéger les troupes sur la ligne de front, là où se concentre une grande partie de la puissance aérienne russe. Mais, selon ce document attribué au Pentagone, les stocks de missiles utilisés par l'Ukraine pour tenir les avions russes à distance pourraient eux-aussi s'épuiser et de manière encore plus précoce : entre la mi-avril et le 3 mai.

Le New York Times note que le rapport en question est daté du 28 février et fonde donc son évaluation sur le taux de consommation de missiles en vigueur à l'époque, qui pourrait avoir changé depuis. Reste que ces munitions font fonctionner les systèmes de défense aérienne S-300 et Buk, qui datent de l'ère soviétique et constituent 89% du système de protection de l'Ukraine contre l'aviation russe.

Si l'épuisement des défenses aériennes ukrainiennes se vérifie, Moscou pourrait en profiter pour organiser l'envoi massif de ses chasseurs et bombardiers directement au combat, afin de prendre le contrôle du ciel.

Jusqu'ici, l'armée de l'air russe n'a pas été un facteur décisif dans le conflit. Selon les experts, c'est en raison de maladresses tactiques et stratégiques, mais aussi parce que les Ukrainiens avaient préservé leurs défenses aériennes. En réorganisant ses batteries mobiles de missiles sol-air au début de la guerre, l'Ukraine est parvenue à abattre de nombreux appareils russes, ce qui a poussé Vladimir Poutine à mettre ses précieux avions de guerre en retrait, pour les préserver.

Une nouvelle aide américaine

Selon les données du World Directory of Modern Military Aircraft, la Russie dispose d'environ 900 avions de chasse et quelque 120 bombardiers. Mais, selon un autre document du Pentagone ayant fuité, seuls 485 avions de combat russes sont actuellement déployés en Ukraine, contre 85 du côté de Kiev.

La semaine dernière, l'administration Biden a annoncé un nouveau programme d'aide en faveur de l'Ukraine de 2,6 milliards de dollars, dont une partie doit être utilisée pour préparer une offensive de printemps contre les troupes russes. Dans ce cadre, les Etats-Unis ont prévu d'envoyer des intercepteurs de défense aérienne, ainsi que des munitions supplémentaires.

D'après les responsables américains, cette aide peut faire la différence si elle est associée à d'autres livraisons de la part des alliés de l'OTAN. Une version confirmée par le porte-parole du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yurii Ihnat. Sans nier l'épuisement des munitions, il a assuré que les livraisons des partenaires occidentaux pourraient renouveler entièrement les stocks, si elles sont suffisamment conséquentes.

En parallèle, la justice américaine enquête toujours sur cette fuite de documents classifiés et tente d'en évaluer les risques. Une enquête a été ouverte afin d'identifier la source de ces publications non-autorisées et déterminer la validité des documents diffusés. Des responsables américains cités par le Washington Post semblent en effet indiquer que, si la plupart de ces rapports sont authentiques, d'autres paraissent falsifiés.