Etats-Unis : Donald Trump porte plainte contre son ancien avocat et réclame 500 millions de dollars

L’ancien président américain Donald Trump a porté plainte, ce mercredi 12 avril, contre son ancien avocat Michael Cohen, qu’il accuse d’avoir violé le secret professionnel et de ne pas avoir respecté leur contrat de confidentialité.

Donald Trump, sous le coup d’une inculpation par le procureur de Manhattan, a lui aussi engagé une procédure judiciaire. Ce mercredi 12 avril, il a porté plainte devant un tribunal fédéral de Floride contre son ancien avocat, Michael Cohen, l’accusant d’avoir brisé leur contrat de confidentialité.

Il l’accuse notamment d’avoir diffusé de fausses informations le concernant, et d’avoir violé leur contrat de confidentialité, et de l’avoir «dénigré dans des livres, des podcasts et des déclarations publiques afin de gagner de l'argent et de la notoriété», a-t-il affirmé dans sa plainte.

Le 45e président des Etats-Unis porte plainte contre Michael Cohen pour plusieurs raisons. L’avocat, qui a été le bras droit de Donald Trump pendant dix ans, est devenu depuis quelques années l’un de ses pires détracteurs. En 2016, c’est Michael Cohen qui a orchestré la transaction des 130.000 dollars versés de sa poche à l’actrice pornographique Stormy Daniels, pour acheter son silence sur une relation sexuelle qu’elle affirme avoir eu avec l'ancienne star de téléréalité.

Guerre déclarée entre Cohen et Trump

Lorsque l'affaire a éclaté, Michael Cohen avait d’abord couvert Donald Trump, en affirmant que ce dernier ne l’avait pas remboursé et qu’il n’avait rien à voir avec cette histoire. La justice s’était cependant intéressée à l’affaire, et avait découvert des fraudes fiscales dans les comptes de l’avocat. Michael Cohen s’était alors retourné contre son patron, alors qu’il affirmait auparavant qu’il était prêt à «prendre une balle» pour lui.

L’avocat de Donald Trump a été condamné à trois ans de prison en 2018 après avoir plaidé coupable concernant le versement des 130.000 dollars à Stormy Daniels, mais également pour d’autres crimes, notamment pour fraude fiscale et pour avoir menti sous serment devant le Congrès américain dans une affaire de construction d’une Trump Tower à Moscou, pour minimiser les liens entre Trump et la Russie. Il avait alors révélé aux enquêteurs de multiples informations confidentielles et compromettantes sur son ancien patron dans l'espoir d'obtenir une réduction de peine, en vain. Une véritable guerre est née entre les deux hommes depuis.

Michael Cohen s’est depuis confié dans deux livres et de nombreuses interviews, ainsi que dans son podcast «Mea Culpa», contre l’ancien président des Etats-Unis. Dans son ouvrage «Disloyal : A Memoir», publié en 2020, quelques mois avant la présidentielle américaine, Michael Cohen parle de son ancien patron en des termes particulièrement peu élogieux : «menteur», «tricheur», «fraudeur», «intimidateur», «raciste» et «escroc».

500 millions de dommages

M. Cohen «a choisi de tirer parti de sa relation confidentielle avec (M. Trump) pour obtenir un gain financier et réparer une réputation ébranlée par ses fausses déclarations répétées et ses actes trompeurs, alimentés par son animosité à l'égard du plaignant et des membres de sa famille», est-il indiqué dans la plainte. Donald Trump demande donc 500 millions de dollars de dommages et intérêts à son ancien bras droit.

De son côté, l’avocat de Michael Cohen a déclaré dans un communiqué que «M. Trump use et abuse une fois de plus du système judiciaire comme d'une forme de harcèlement et d'intimidation» à l’encontre de son client.

Donald Trump fait face à 34 chefs d’inculpation pour «falsifications de documents comptables». Si acheter le silence de quelqu’un n’est en soit pas un crime, Donald Trump a fait passer les remboursements des 130.000 dollars de Michael Cohen pour faire taire Stormy Daniels comme des «frais juridiques» dans les comptes de son entreprise, la Trump Organization. Si les falsifications comptables sont a priori considérées comme de simples infractions, elles deviennent des délits, passibles de quatre ans de prison, si elles ont été commises pour «dissimuler» un autre délit. Dans ce cas, Donald Trump a fait de fausses déclarations pour cacher l'illégalité des moyens déployés pour sa première campagne présidentielle.

C’est la première fois qu’un ancien président américain se trouve inculpé au pénal dans l’histoire des Etats-Unis. Une affaire judiciaire sans précédent qui pourrait considérablement nuire à sa reconquête de la Maison Blanche en 2024, Donald Trump ayant déjà présenté sa candidature pour la prochaine élection présidentielle.