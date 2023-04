Espace : la sonde européenne Juice s'élance avec succès vers Jupiter et ses lunes glacées

La sonde spatiale européenne Juice a été lancée avec succès ce vendredi 14 avril depuis la Guyane française, par une fusée Ariane 5 vers Jupiter et ses lunes glacées à la recherche d'environnements proprices à la vie extraterreste.

Son lancement avait été reporté à cause de mauvaises conditions météo. Pour la deuxième tentative, la sonde européenne Juice à bord d'une fusée Ariane 5 a décollé avec succès ce vendredi 14 avril depuis la Guyane française. Direction Jupiter et ses lunes glacées, elle aura pour mission d'en apprendre un peu plus sur la planète et rechercher des environnements potentiellement propices à des formes de vie extraterrestres.

En effet, initialement planifié la veille à 12h45, son lancement depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française, avait été reporté quelques minutes seulement avant le décompte final, depuis la salle de contrôle Jupiter où étaient réunies plusieurs personnalités, dont le roi des Belges Philippe et l'astronaute français Thomas Pesquet.

Or ce vendredi, comme prévu à 12h14, la sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) s'est séparée du lanceur 27 minutes après le décollage, à environ 1.500 km d'altitude. «La séparation est réussie», a déclaré le directeur des opérations depuis la salle de contrôle Jupiter, sous les applaudissements. Peu de temps après, les équipes ont annoncé avoir reçu un signal de la sonde, à leur grand soulagement.

mission phare de l'agence spatiale européenne

Mission phare de l'ESA, Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) doit partir explorer Jupiter et ses lunes glacées durant huit ans, en quête d'environnements habitables pour des formes de vie extraterrestres.

Conçue par Airbus, Juice a embarqué dix instruments scientifiques (caméra optique, spectromètre imageur, radar, altimètre, magnétomètre...). La sonde est aussi équipée d'immenses panneaux solaires de 85m2 pour garder de la puissance, dans un environnement où la lumière du Soleil est 25 fois plus faible que sur Terre.

C'est la première fois que l'Europe spatiale s'élance vers une planète du système solaire externe, qui commence après Mars. «C'est une mission extraordinaire qui montre tout ce dont l'Europe est capable», s'était félicité Philippe Baptiste, le président du Centre national d'études spatiales (CNES) qui gère le Centre spatial guyanais, à la veille du lancement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également réagi sur Twitter ce vendredi, remerciant les pompiers et gendarmes sur place, mobilisés pour la sécurité de la base.

Lancement réussi de la fusée #Ariane5 depuis la base de Kourou, en Guyane, fleuron de notre technologie spatiale. Merci aux sapeurs-pompiers et aux gendarmes qui, par leur mobilisation pour la sécurité de la base, contribuent au rayonnement de la belle Guyane, de la et de l’. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 14, 2023

«Par petites touches, l'exploration spatiale repousse les frontières de la connaissance», a également déclaré Thomas Pesquet, qui a assisté au lancement aux côtés de l'astronaute française Claudie Haigneré et de son collègue allemand Matthias Maurer.

Le lancement de Juice, d'un coût de 1,6 milliard d'euros, intervient en pleine crise des lanceurs pour l'Europe, quasiment privée d'accès autonome à l'espace après le départ des fusées russes Soyouz de Kourou, des retards cumulés d'Ariane 6, et de l'échec du premier vol commercial de Vega C.