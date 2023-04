Etats-Unis : au moins 4 morts et de nombreux blessés après des tirs lors d'une fête d'anniversaire

Une fusillade a eu lieu samedi soir à Dadeville, dans l’Etat de l’Alabama aux Etats-Unis, lors de la fête d’anniversaire d’une adolescente. Selon les premières estimations, la fusillade a fait au moins quatre morts et de nombreux blessés.

Nouveau drame aux Etats-Unis, malheureusement coutumiers des fusillades de masse. Au moins quatre personnes sont décédées et une vingtaine ont été blessées lors d’une fusillade au cours d’une fête d’anniversaire à Dadeville, dans l’Etat de l’Alabama.

«L'enquête fait suite à une fusillade qui s'est produite vers 22h34 près du bloc 200 de la rue Broadnax à Dadeville, dans le comté de Tallapoosa. A l'heure actuelle, il y a quatre décès confirmés et de nombreux blessés», a déclaré le bureau d’enquête de l’Etat de l’Alabama. Les tirs visaient une salle du centre-ville dans laquelle une adolescente fêtait son seizième anniversaire, a précisé le journal Montgomery Advertiser. Son frère, également lycéen, fait partie des personnes tuées, a déclaré la grand-mère des deux jeunes au journal local.

Les autorités n’ont pas indiqué pour le moment si l’auteur présumé des tirs avait été appréhendé. Le mobile de cette tuerie n’est pas encore clair, mais pour les enquêteurs, il pourrait s’agir d’une altercation.

Selon les informations de Fox News, plusieurs victimes blessées par balle ont été transférées à l’hôpital, mais leur âge n’a pas été rendu public. Le média américain a également affirmé que la police de Dadeville, le bureau du shérif du comté de Tallapoosa, le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), le FBI et le bureau du procureur étaient mobilisés sur cette affaire.

«Ce matin, je pleure avec les habitants de Dadeville et mes compatriotes de l'Alabama. Les crimes violents n'ont AUCUNE place dans notre Etat, et nous restons étroitement informés par les forces de l'ordre au fur et à mesure que les détails émergent», a déclaré la gouverneure de l’Etat, Kay Ivey, sur Twitter.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) April 16, 2023