World Press photo : ce cliché de la guerre en Ukraine a été élu photo de l'année

Le photographe Evgeniy Maloletka a remporté, ce jeudi 20 avril, le premier prix du World Press Photo pour son désormais célèbre cliché d’une femme enceinte évacuée d’un hôpital, bombardé par l’armée russe à Marioupol en Ukraine, daté du 9 mars 2022.

.@AP photographer Evgeniy Maloletka won the World Press Photo of the Year award for his harrowing image of a wounded pregnant woman being carried through the shattered grounds of a maternity hospital in the Ukrainian city of Mariupol. She later died. https://t.co/9CHJvfG8uy

