Haut-Karabakh : Catherine Colonna en Arménie et en Azerbaïdjan pour tenter d'apaiser les tensions

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend cette semaine en Azerbaïdjan et en Arménie, au moment où de fortes tensions entre les deux pays font redouter un nouveau conflit dans cette région au sud de la Russie.

La crainte d'un nouveau conflit au Haut-Karabakh. Ce mercredi, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna effectue un déplacement en Azerbaïdjan et en Arménie, deux pays qui continuent de se déchirer autour de cette région montagneuse située au sud de la Russie.

Majoritairement peuplé d'Arméniens, le Haut-Karabakh ou (Nagorny Karabakh) a fait sécession de l'Azerbaïdjan à l'effondrement de l'Union soviétique. Si l'Arménie avait remporté une première guerre en 1994, l'Azerbaïdjan gagne la seconde en 2020, conquérant 75% des territoires jadis contrôlés par l'Arménie. Le cessez-le-feu parrainé par la Russie n'a toutefois pas abouti à un traité de paix et la situation reste extrêmement tendue.

Dimanche 23 avril, l'Azerbaïdjan a installé un checkpoint à l'entrée du corridor de Latchine, seul axe routier reliant l'Arménie au Haut Karabakh (voir tweet ci-dessous). Une décision que Paris a «déplorée», soulignant que celle-ci «contrevient aux engagements pris dans le cadre des accords de cessez-le-feu et porte préjudice au processus de négociation».

#UPDATE Baku and Yerevan went to war in 2020 and in the 1990s over Nagorno-Karabakh.





Under the ceasefire that ended the 2020 conflict, Azerbaijan is required to guarantee safe passage on the Lachin corridor.https://t.co/Qgmzm9Xwyx pic.twitter.com/0S4sMFNtuf

— AFP News Agency (@AFP) April 23, 2023