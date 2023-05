Etats-Unis : deux enfants de 10 ans employés au McDonald’s de Louisville, parfois jusqu’à 2 heures du matin

Une enquête sur les violations de la législation relative au travail des mineurs dans le sud-est des Etats-Unis a constaté ce mardi 2 mai que deux enfants de 10 ans étaient employés au McDonald’s de Louisville (Kentucky) sans la moindre rémunération et parfois jusqu’à deux heures du matin.

Le droit du travail de l’enseigne largement bafoué sur le sol américain. Une enquête sur les violations de la législation relative au travail des mineurs dans le sud-est des Etats-Unis a constaté ce mardi 2 mai que deux enfants de 10 ans étaient employés au McDonald’s de Louisville (Kentucky) sans la moindre rémunération et parfois jusqu’à deux heures du matin.

«Les enquêteurs de la division Wage and Hour du département ont découvert deux travailleurs âgés de 10 ans dans un restaurant McDonald's de Louisville parmi les nombreuses violations des lois fédérales sur le travail commises par trois exploitants de franchises McDonald's du Kentucky», a indiqué le communiqué du ministère américain du travail, relayé par CNN.

«Les enquêteurs ont également déterminé que deux enfants de 10 ans étaient employés - mais non payés - et travaillaient parfois jusqu'à 2 heures du matin», a ajouté le ministère dans le document.

Pour sa défense, la franchise Bauer Foods LLC, mise en cause dans cette affaire, a confié à la chaîne américaine que les deux enfants de 10 ans étaient ceux d'un responsable de nuit. Selon cette dernière, les mineurs rendaient visite à leur parent au travail et n'avaient pas été autorisés par la direction de la franchise à se trouver dans certaines parties du restaurant.

3 franchises employaient illégalement 305 enfants

Le ministère américain du travail a découvert que trois franchisés, détenant plus de 60 restaurants McDonald's dans l’Ohio, l’Indiana, le Kentucky et le Maryland ont employé 305 enfants. Ces derniers ont travaillé «au-delà des heures autorisées par la loi et effectuer des tâches interdites par la loi pour les jeunes travailleurs», selon le document.

Reconnus coupables par la justice américaine, les trois franchisés devront payer 212.754 dollars, soit près de 192.380 euros, pour les infractions liées au travail des enfants.