Guerre en Ukraine : «Choïgou ! Guerassimov ! Où sont les p*** de munitions ?», s'emporte le patron de Wagner dans une vidéo

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine a publié une vidéo ce vendredi 5 mai, dans laquelle il accuse l’armée russe de ne pas lui envoyer assez de munitions, entouré des cadavres de ses mercenaires.

Il a menacé de retirer ses combattants de la ville de Bakhmout d’ici au 10 mai. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi, Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, a fustigé l’armée russe de ne pas lui envoyer assez de munitions, reprochant à ses dirigeants d’être les responsables de la mort des dizaines de mercenaires qui l’entourent.

En effet, dans cette vidéo particulièrement violente mise en ligne sur Telegram, Evguéni Prigojine est filmé en pleine nuit, montrant à ses pieds les corps de ceux qu’il a présentés comme ses compagnons d’armes. «Ces hommes de Wagner qui sont morts, leur sang est encore tout frais», a-t-il commencé avant d'ajouter que «pour tous ceux-là, c’est fini. Et maintenant, écoutez-moi».

«Ce sont les p**** de pères de quelqu'un, les fils de quelqu'un. Et ces racailles qui ne donnent pas de munitions (...) vont bouffer leurs restes en enfer (..). Nous manquons de 70% de munitions», a hurlé le chef de la milice Wagner, faisant référence aux hauts officiers de l'armée russe et prenant à partie Sergueï Choïgou le ministre de la Défense russe et le chef d'état-major de l'armée russe, le général Valéri Guerassimov.

Des tensions qui s’accentuent

Néanmoins ce n’est pas la première fois que celui qui est surnommé comme étant le «cuisinier» de Vladimir Poutine, s’en prend directement à l’armée russe pour des problèmes de munitions.

«Regardez-les, salauds ! (…) vous vous reposez dans des clubs onéreux (…) vos enfants font des vidéos sur YouTube, et vous, vous pensez que vous êtes les maîtres de la vie ?», a-t-il martelé. «Ils sont venus ici en tant que volontaires et sont morts pour que vous puissiez vous gaver dans vos bureaux (...) Si on nous donnait la norme des munitions, il y aurait cinq fois moins de morts», a accusé l'homme d'affaires.

Cependant, cette «mise au point» d’Evguéni Prigojine pourrait encore plus entamer cette rivalité avec l’armée russe. D’ailleurs, après avoir rappelé les actions de ses unités depuis le début de l’invasion en Ukraine en février 2022, le patron de Wagner a stipulé que «nous allions prendre la ville de Bakhmout avant le 9 mai.

Lorsqu’ils ont vu cela, les bureaucrates militaires ont stoppé les livraisons [de munitions]. Je déclare au nom des combattants de Wagner, au nom du commandement de Wagner, que le 10 mai 2023 nous serons obligés de transférer aux unités du ministère de la défense nos positions à Bakhmout et de retirer les troupes restantes de Wagner vers les camps logistiques pour panser nos blessures. Je retire de Bakhmout les unités de Wagner parce qu’en l’absence de munitions elles sont condamnées à mourir de manière absurde», a-t-il déploré.