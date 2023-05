Canada : origine, conditions climatiques, évacuations… Tout savoir sur les feux de forêt qui ravagent le pays

Depuis quelques jours, le Canada est en proie à des feux de forêt inédits pour cette période de l’année, obligeant l’évacuation de milliers de personnes.

Plus de 100 incendies, des milliers de personnes déplacées, et les pompiers sur le front : le Canada fait face à de gigantesques feux de forêt.

Ce phénomène est inédit à cette période de l’année, en début du printemps. Toutefois, les températures particulièrement élevées pour la saison peuvent expliquer le déclenchement des incendies.

Des conditions météorologiques favorables aux incendies

La semaine dernière, des températures très élevées pour un début de mois de mai ont été relevées dans les différentes provinces désormais touchées par les incendies, notamment dans l’Alberta. Selon CBC/Radio Canada, le mercure a même atteint 30 °C par endroit en début de semaine.

«Les températures sont supérieures de 10 à 15 °C à la normale depuis un certain temps», a déclaré Christie Tucker, responsable de l'unité d'information de l'Alberta sur les feux de forêt. «Il n'y a toujours pas d'herbe verte ni de feuilles dans toute la province, ce qui signifie que le sol est très sec», a-t-elle ajouté ce week-end. L'origine exacte du feu n'a pas été déterminée.

Ces températures anormalement élevées ainsi que des vents ont permis la propagation rapide des flammes. «Nous continuons à observer des rafales de vent relativement fortes en provenance du sud-est», a déclaré Erin Staunton, météorologue spécialiste du changement climatique, à CBC ce dimanche, évoquant des vents allant jusqu’à 50 km/h.

Plus d’une centaine de feux et des milliers de déplacés

Au total, les autorités ont recensé 108 feux de forêt dans l’Alberta, dont 31 étaient toujours hors de contrôle dimanche, selon la presse locale. La Première ministre de la Province, Danielle Smith, a indiqué que plus de 122.000 hectares avaient déjà brûlé.

Les soldats du feu se concentrent en particulier sur les localités habitées. Pour appuyer les efforts des services locaux, des pompiers de l’Ontario et du Québec ont été déployés dans diverses régions.

Face à l’importance des feux, la province a déclaré l’état d’urgence samedi et a ordonné l’évacuation de quelque 25.000 personnes. A Fox Lake, dans le nord de l'Alberta, un violent incendie a ravagé 20 maisons, un magasin et un poste de police. Les habitants ont été évacués par bateau et hélicoptère.

De légères averses dans le sud de la province ont permis aux pompiers de s'attaquer à certaines zones difficiles d'accès, mais les conditions dans le nord de l'Alberta restent très difficiles, selon les autorités.

Deux incendies de forêt hors de contrôle en Colombie-Britannique voisine ont également poussé certaines personnes à quitter leur domicile, et les autorités ont prévenu qu'elles s'attendaient à ce que des vents violents fassent grossir les incendies dans les prochains jours.

Les réponses des autorités

L’état d’urgence décrété dans l’Alberta permet au gouvernement provincial de coopérer plus facilement avec les municipalités, les différentes organisations et les entreprises pour soutenir les résidents évacués, notamment pour les reloger en attendant la fin du sinistre. Ce mécanisme juridique permet également d’accéder aux fonds discrétionnaires d'urgence, de mobiliser un soutien supplémentaire et d’assurer une surveillance 24h/24 des zones touchées par les incendies.

Danielle Smith doit par ailleurs rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans les prochaines heures. «Nous savons qu'ils peuvent offrir un soutien militaire. Nous allons voir s'ils ont des compétences en matière de lutte contre les incendies», a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à CBC. «Le programme de reprise après sinistre permet au gouvernement fédéral de nous apporter une aide financière si nous en arrivons là», a-t-elle ajouté, réfléchissant déjà à la manière de venir en aide aux personnes ayant perdu leur domicile dans les flammes.