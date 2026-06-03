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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe B avec la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Qatar et la Suisse

Jonathan David est le capitaine de l'équipe du Canada. Jonathan David est le capitaine de l'équipe du Canada. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe B de la Coupe du monde 2026 est composé de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, qui est l’un des pays organisateurs, du Qatar et de la Suisse.

Bosnie-Herzégovine 🇧🇦

PosteJoueurClub
GardienNikola VasiljSankt Pauli (Allemagne)
GardienMartin ZlomislicRijeka (Croatie)
GardienOsman HadzikicSlaven Belupo (Croatie)
DéfenseurSead KolasinacAtalanta Bergame (Italie)
DéfenseurAmar DedicBenfica (Portugal)
DéfenseurNihad MujakicGaziantep (Turquie)
DéfenseurNikola KaticSchalke 04 (Allemagne)
DéfenseurTarik MuhamerovicSassuolo (Italie)
DéfenseurStjepan RadeljicRijeka (Croatie)
DéfenseurDennis HadzikadunicSampdoria (Italie)
DéfenseurNidal CelikLens (France)
MilieuAmir HadziahmetovicHull City (Angleterre)
MilieuIvan SunjicPaphos (Chypre)
MilieuIvan BasicAstana (Kazakhstan)
MilieuDzenis BurnicKarlsruhe (Allemagne)
MilieuErmin MahmicSlovan Liberec (République tchèque)
MilieuBenjamin TahirovicBröndby (Danemark)
MilieuAmar MemicViktoria Plzen (République tchèque)
MilieuArmin GigovicYoung Boys de Berne (Suisse)
AttaquantKerim AlajbegovicRB Salzbourg (Autriche)
AttaquantEsmir BajraktarevicPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantErmedin DemirovicStuttgart (Allemagne)
AttaquantJovo LukicUniversitatea Cluj (Roumanie)
AttaquantSamed BazdarJagiellonia Bialystok (Pologne)
AttaquantHaris TabakovicBorussia Mönchengladbach (Allemagne)
AttaquantEdin DzekoSchalke 04 (Allemagne)

Canada 🇨🇦

PosteJoueurClub
GardienMaxime CrépeauOrlando (Etats-Unis)
GardienDayne St. ClairInter Miami (Etats-Unis)
GardienOwen GoodmanCrystal Palace (Angleterre)
DéfenseurDerek CorneliusMarseille (France)
DéfenseurRichie LaryeaToronto (Canada)
DéfenseurNiko SigurHadjuk Split (Croatie)
DéfenseurJoel WatermanChicago Fire (Etats-Unis)
DéfenseurLuc de FougerollesFulham (Angleterre)
DéfenseurMoïse BombitoNice (France)
DéfenseurAlistair JohnstonCeltic Glasgow (Ecosse)
DéfenseurAlphonso DaviesBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurAlfie JonesMiddlesbrough (Angleterre)
MilieuStephen EustaquioPorto (Portugal)
MilieuIsmaël KonéSassuolo (Italie)
MilieuTajon BuchananVillarreal (Espagne)
MilieuMathieu ChoinièreLos Angeles FC (Etats-Unis)
MilieuAli AhmedNorwich (Angleterre)
MilieuNathan SalibaAnderlecht (Belgique)
MilieuLiam MillarHull City (Angleterre)
MilieuJacob ShaffelburgLos Angeles FC (Etats-Unis)
MilieuJonathan OsorioToronto (Canada)
AttaquantJonathan DavidJuventus Turin (Italie)
AttaquantPromise DavidUnion Saint-Gilloise (Belgique)
AttaquantCyle LarinSouthampton (Angleterre)
AttaquantTani OluwaseyiVillarreal (Espagne)

Qatar 🇶🇦

PosteJoueurClub
GardienMahmoud AbunadaAl-Rayyan (Qatar)
GardienMeshaal BarshamAl-Sadd (Qatar)
GardienSalah ZakariaAl-Duhail (Qatar)
DéfenseurAyoub Al-AlawiAl-Gharafa (Qatar)
DéfenseurBoualem KhoukhiAl-Sadd (Qatar)
DéfenseurHomam Al-AminCultural Leonesa (Espagne)
DéfenseurLucas MendesAl-Wakrah (Qatar)
DéfenseurIssa LayeAl-Arabi (Qatar)
DéfenseurPedro MiguelAl-Sadd (Qatar)
DéfenseurAl-Hashmi Al-HussainAl-Arabi (Qatar)
DéfenseurSultan Al-BrakeAl-Duhail (Qatar)
MilieuAssim MadiboAl-Wakrah (Qatar)
MilieuAbdulaziz HatemAl-Rayyan (Qatar)
MilieuAhmed FathyAl-Arabi (Qatar)
MilieuKarim BoudiafAl-Duhail (Qatar)
MilieuJassem GaberAl-Rayyan (Qatar)
MilieuMohamed Al-MannaiAl-Shamal (Qatar)
AttaquantAhmed Al-GanehiAl-Gharafa (Qatar)
AttaquantAhmed AlaaedinAl-Rayyan (Qatar)
AttaquantAkram AfifAl-Sadd (Qatar)
AttaquantAlmoez AliAl-Duhail (Qatar)
AttaquantEdmilson JuniorAl-Duhail (Qatar)
AttaquantHasan Al-HaydosAl-Sadd (Qatar)
AttaquantMohammed MuntariAl-Gharafa (Qatar)
AttaquantTahsin MohammedAl-Duhail (Qatar)
AttaquantYusuf AbdurisagAl-Wakrah (Qatar)

Suisse 🇨🇭

PosteJoueurClub
GardienGregor KobelBorussia Dortmund (Allemagne)
GardienMarvin KellerYoung Boys de Berne (Suisse)
GardienYvon MvogoLorient (France)
DéfenseurManuel AkanjiInter Milan (Italie)
DéfenseurAurèle AmendaEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurEray CömertValence (Espagne)
DéfenseurNico ElvediBorussia Mönchengladbach (Allemagne)
DéfenseurLuca JaquezStuttgart (Allemagne)
DéfenseurMiro MuheimHambourg (Allemagne)
DéfenseurRicardo RodriguezBetis Séville (Espagne)
DéfenseurSilvan WidmerMayence (Allemagne)
MilieuMichel AebischerPise (Italie)
MilieuChristian FassnachtYoung Boys de Berne (Suisse)
MilieuRemo FreulerBologne (Italie)
MilieuArdon JashariAC Milan (Italie)
MilieuJohan ManzambiFribourg (Allemagne)
MilieuFabian RiederAugsbourg (Allemagne)
MilieuDjibril SowSéville (Espagne)
MilieuGranit XhakaSunderland (Angleterre)
MilieuDenis ZakariaMonaco (France)
AttaquantZeki AmdouniBurnley (Angleterre)
AttaquantBreel EmboloRennes (France)
AttaquantCédric IttenDüsseldorf (Allemagne)
AttaquantDan NdoyeNottingham Forest (Angleterre)
AttaquantNoah OkaforLeeds (Angleterre)
AttaquantRuben VargasSéville (Espagne)
FootballCoupe du monde 2026BosnieCanadaQatarSuisse

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