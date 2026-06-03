Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe B avec la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Qatar et la Suisse

Le groupe B de la Coupe du monde 2026 est composé de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, qui est l’un des pays organisateurs, du Qatar et de la Suisse.
Bosnie-Herzégovine 🇧🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Nikola Vasilj
|Sankt Pauli (Allemagne)
|Gardien
|Martin Zlomislic
|Rijeka (Croatie)
|Gardien
|Osman Hadzikic
|Slaven Belupo (Croatie)
|Défenseur
|Sead Kolasinac
|Atalanta Bergame (Italie)
|Défenseur
|Amar Dedic
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Nihad Mujakic
|Gaziantep (Turquie)
|Défenseur
|Nikola Katic
|Schalke 04 (Allemagne)
|Défenseur
|Tarik Muhamerovic
|Sassuolo (Italie)
|Défenseur
|Stjepan Radeljic
|Rijeka (Croatie)
|Défenseur
|Dennis Hadzikadunic
|Sampdoria (Italie)
|Défenseur
|Nidal Celik
|Lens (France)
|Milieu
|Amir Hadziahmetovic
|Hull City (Angleterre)
|Milieu
|Ivan Sunjic
|Paphos (Chypre)
|Milieu
|Ivan Basic
|Astana (Kazakhstan)
|Milieu
|Dzenis Burnic
|Karlsruhe (Allemagne)
|Milieu
|Ermin Mahmic
|Slovan Liberec (République tchèque)
|Milieu
|Benjamin Tahirovic
|Bröndby (Danemark)
|Milieu
|Amar Memic
|Viktoria Plzen (République tchèque)
|Milieu
|Armin Gigovic
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Attaquant
|Kerim Alajbegovic
|RB Salzbourg (Autriche)
|Attaquant
|Esmir Bajraktarevic
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Ermedin Demirovic
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Jovo Lukic
|Universitatea Cluj (Roumanie)
|Attaquant
|Samed Bazdar
|Jagiellonia Bialystok (Pologne)
|Attaquant
|Haris Tabakovic
|Borussia Mönchengladbach (Allemagne)
|Attaquant
|Edin Dzeko
|Schalke 04 (Allemagne)
Canada 🇨🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Maxime Crépeau
|Orlando (Etats-Unis)
|Gardien
|Dayne St. Clair
|Inter Miami (Etats-Unis)
|Gardien
|Owen Goodman
|Crystal Palace (Angleterre)
|Défenseur
|Derek Cornelius
|Marseille (France)
|Défenseur
|Richie Laryea
|Toronto (Canada)
|Défenseur
|Niko Sigur
|Hadjuk Split (Croatie)
|Défenseur
|Joel Waterman
|Chicago Fire (Etats-Unis)
|Défenseur
|Luc de Fougerolles
|Fulham (Angleterre)
|Défenseur
|Moïse Bombito
|Nice (France)
|Défenseur
|Alistair Johnston
|Celtic Glasgow (Ecosse)
|Défenseur
|Alphonso Davies
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Alfie Jones
|Middlesbrough (Angleterre)
|Milieu
|Stephen Eustaquio
|Porto (Portugal)
|Milieu
|Ismaël Koné
|Sassuolo (Italie)
|Milieu
|Tajon Buchanan
|Villarreal (Espagne)
|Milieu
|Mathieu Choinière
|Los Angeles FC (Etats-Unis)
|Milieu
|Ali Ahmed
|Norwich (Angleterre)
|Milieu
|Nathan Saliba
|Anderlecht (Belgique)
|Milieu
|Liam Millar
|Hull City (Angleterre)
|Milieu
|Jacob Shaffelburg
|Los Angeles FC (Etats-Unis)
|Milieu
|Jonathan Osorio
|Toronto (Canada)
|Attaquant
|Jonathan David
|Juventus Turin (Italie)
|Attaquant
|Promise David
|Union Saint-Gilloise (Belgique)
|Attaquant
|Cyle Larin
|Southampton (Angleterre)
|Attaquant
|Tani Oluwaseyi
|Villarreal (Espagne)
Qatar 🇶🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mahmoud Abunada
|Al-Rayyan (Qatar)
|Gardien
|Meshaal Barsham
|Al-Sadd (Qatar)
|Gardien
|Salah Zakaria
|Al-Duhail (Qatar)
|Défenseur
|Ayoub Al-Alawi
|Al-Gharafa (Qatar)
|Défenseur
|Boualem Khoukhi
|Al-Sadd (Qatar)
|Défenseur
|Homam Al-Amin
|Cultural Leonesa (Espagne)
|Défenseur
|Lucas Mendes
|Al-Wakrah (Qatar)
|Défenseur
|Issa Laye
|Al-Arabi (Qatar)
|Défenseur
|Pedro Miguel
|Al-Sadd (Qatar)
|Défenseur
|Al-Hashmi Al-Hussain
|Al-Arabi (Qatar)
|Défenseur
|Sultan Al-Brake
|Al-Duhail (Qatar)
|Milieu
|Assim Madibo
|Al-Wakrah (Qatar)
|Milieu
|Abdulaziz Hatem
|Al-Rayyan (Qatar)
|Milieu
|Ahmed Fathy
|Al-Arabi (Qatar)
|Milieu
|Karim Boudiaf
|Al-Duhail (Qatar)
|Milieu
|Jassem Gaber
|Al-Rayyan (Qatar)
|Milieu
|Mohamed Al-Mannai
|Al-Shamal (Qatar)
|Attaquant
|Ahmed Al-Ganehi
|Al-Gharafa (Qatar)
|Attaquant
|Ahmed Alaaedin
|Al-Rayyan (Qatar)
|Attaquant
|Akram Afif
|Al-Sadd (Qatar)
|Attaquant
|Almoez Ali
|Al-Duhail (Qatar)
|Attaquant
|Edmilson Junior
|Al-Duhail (Qatar)
|Attaquant
|Hasan Al-Haydos
|Al-Sadd (Qatar)
|Attaquant
|Mohammed Muntari
|Al-Gharafa (Qatar)
|Attaquant
|Tahsin Mohammed
|Al-Duhail (Qatar)
|Attaquant
|Yusuf Abdurisag
|Al-Wakrah (Qatar)
Suisse 🇨🇭
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Gregor Kobel
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Gardien
|Marvin Keller
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Gardien
|Yvon Mvogo
|Lorient (France)
|Défenseur
|Manuel Akanji
|Inter Milan (Italie)
|Défenseur
|Aurèle Amenda
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|Eray Cömert
|Valence (Espagne)
|Défenseur
|Nico Elvedi
|Borussia Mönchengladbach (Allemagne)
|Défenseur
|Luca Jaquez
|Stuttgart (Allemagne)
|Défenseur
|Miro Muheim
|Hambourg (Allemagne)
|Défenseur
|Ricardo Rodriguez
|Betis Séville (Espagne)
|Défenseur
|Silvan Widmer
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Michel Aebischer
|Pise (Italie)
|Milieu
|Christian Fassnacht
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Milieu
|Remo Freuler
|Bologne (Italie)
|Milieu
|Ardon Jashari
|AC Milan (Italie)
|Milieu
|Johan Manzambi
|Fribourg (Allemagne)
|Milieu
|Fabian Rieder
|Augsbourg (Allemagne)
|Milieu
|Djibril Sow
|Séville (Espagne)
|Milieu
|Granit Xhaka
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Denis Zakaria
|Monaco (France)
|Attaquant
|Zeki Amdouni
|Burnley (Angleterre)
|Attaquant
|Breel Embolo
|Rennes (France)
|Attaquant
|Cédric Itten
|Düsseldorf (Allemagne)
|Attaquant
|Dan Ndoye
|Nottingham Forest (Angleterre)
|Attaquant
|Noah Okafor
|Leeds (Angleterre)
|Attaquant
|Ruben Vargas
|Séville (Espagne)