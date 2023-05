Guerre en Ukraine : la mort du journaliste Arman Soldin suscite une vive émotion

La mort d'Arman Soldin, reporter français tué mardi 9 mai alors qu'il couvrait la guerre en Ukraine, a donné lieu à de nombreuses réactions. Ses collègues, la classe politique et certains responsables étrangers se sont exprimés.

Décrit comme «courageux, créatif et tenace» par ceux qui l'ont connu, Arman Soldin, journaliste, est mort sur le front ukrainien alors qu'il rendait compte du conflit pour l'Agence France presse (AFP). Son décès suscite une vive émotion et les hommages à son égard se multiplient depuis mardi, y compris au-delà des frontières françaises.

Arman Soldin s'était porté volontaire dès le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, pour faire partie des premiers envoyés spéciaux de l'AFP. Un comportement peu surprenant pour ce journaliste «débordant d'énergie», selon Christine Buhagiar, directrice Europe de l'Agence. «C'était un vrai reporter de terrain, toujours prêt à partir y compris dans les zones les plus difficiles [...] C'est même ainsi qu'il se définissait lui-même sur les réseaux. D'une dévotion totale à son métier de journaliste», a-t-elle assuré.

Envoyé en Ukraine en tant que coordinateur vidéo, le jeune homme de 32 ans a succombé à une attaque de roquettes russes dans l'Est du pays, près de la ville assiégée de Bakhmout. Le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, a immédiatement exprimé la douleur de ses collègues. «L'Agence dans son ensemble est effondrée, a-t-il déclaré. Sa mort est un terrible rappel des risques et dangers auxquels sont confrontés les journalistes au quotidien en couvrant le conflit en Ukraine».

Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé dès l'annonce du décès : «L'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères.» La Première ministre, Elisabeth Borne, a quant à elle déploré cette «mort tragique» qui «nous rappelle le courage de tous les journalistes qui s'engagent pour nous informer au péril de leur vie».

Mardi soir, à l'Assemblée nationale, les députés de tous les groupes se sont levés pour applaudir en hommage au jeune reporter. Certains députés ont fait part de leur émotion sur les réseaux sociaux, à l'image de Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance : «On lit leurs mots, on voit leurs images, on entend leurs voix. Derrière chaque article et chaque reportage, il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour nous informer. Arman Soldin était un des leurs», a-t-il écrit sur Twitter.

Our hearts go out to the family of journalist Arman Soldin, who lost his life today reporting from the front lines of the war in Ukraine, and to Arman’s colleagues at the AFP. Journalism is fundamental to a free society. The world is indebted to Arman and to the 10 other…

