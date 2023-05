Etats-Unis : une enfant kidnappée retrouvée six ans plus tard grâce à Netflix

Kidnappée par sa mère il y a six ans, une jeune américaine vient d'être retrouvée grâce à un épisode d'une série diffusée sur Netflix.

Kayla Unbehaun, 15 ans, doit son salut à un total inconnu fan de séries documentaires. Kidnappée par sa mère en 2017, elle a été reconnue samedi dernier grâce à la diffusion, sur Netflix, d'un épisode des «Enquêtes extraordinaires» consacré à son histoire.

Le père de l'adolescente, Ryan Iserka, cherchait sa fille depuis six ans. Il avait sa garde exclusive en 2017, lorsqu'elle a disparu après une visite chez sa mère, Heather Unbehaun. Cette dernière avait emmené Kayla, 9 ans à l'époque, pour un séjour en camping dont elles ne sont jamais revenues.

For six years, loved ones searched for Kayla Unbehaun after she allegedly was abducted by her non-custodial mother in Illinois. Now 15 years old, she has been found safe. https://t.co/TDmv4lpgkK

— CNN (@CNN) May 16, 2023