Etats-Unis : un homme interpellé après avoir tenté de kidnapper une serveuse en bikini (vidéo)

Aux Etats-Unis, un homme a été interpellé ce mardi 17 janvier par les policiers après avoir tenté de kidnapper une serveuse en bikini à l’aide d’un collier de serrage en plastique au drive-in de Beankini Espresso, situé à Auburn, dans l’Etat de Washington.

Le pire a été évité. Ce mardi 17 janvier, un homme a été interpellé par la police américaine après avoir tenté de kidnapper une serveuse au drive-in de Beankini Espresso. Cet établissement, situé à Auburn, dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis, a pour particularité d'avoir des serveuses en bikini.

Les faits s’étaient produits lundi 16 janvier aux alentours de 5h du matin (heure américaine). Lors de son passage au drive-in, l’homme avait vraisemblablement acheté un produit.

Alors que la serveuse lui rendait la monnaie, il avait sorti ce qui ressemble à un collier de serrage et avait essayé de kidnapper l’employée, mais cette dernière était parvenue à le repousser. L’homme avait ensuite pris la fuite laissant la monnaie rendue au sol.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA

— Auburn WA Police Dept (@AuburnWAPolice) January 17, 2023