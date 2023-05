Guyana : l’incendie d’un dortoir scolaire fait au moins 19 morts

Au moins 19 personnes, dont de nombreux enfants, ont perdu la vie dans l'incendie d'un dortoir scolaire, a annoncé ce lundi le président Irfaan Ali.

Un drame terrible. L’incendie du dortoir d’une école dans le centre du Guyana a provoqué la mort d'au moins 19 personnes, en majorité des enfants. Le bilan est appelé à évoluer.

«Il s'agit d'une catastrophe majeure. C'est horrible, c'est douloureux», a déclaré le président sans donner le nombre de morts ou de blessés du sinistre qui s'est produit à Mahdia, ville minière enclavée de ce petit pays situé dans le nord-est de l'Amérique du Sud.

«Nous mettons en place des secours médicaux à grande échelle (...) j'ai également ordonné que des dispositions spéciales soient prises» dans les deux grands hôpitaux de la capitale «afin que chaque enfant qui a besoin d'attention reçoive les meilleurs soins possibles», a ajouté le président Irfaan Ali.

«Deux enfants sont toujours dans un état critique, tandis que quatre souffrent de graves blessures», selon un communiqué des pompiers lundi. Un total de 63 élèves se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment du sinistre.

Les causes de l’incendie encore inconnues

«Nous sommes de tout cœur avec les familles et les proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie», a déclaré Natasha Singh-Lewis, députée de l'opposition.

«Nous demandons aux autorités de mener une enquête approfondie sur les causes de l'incendie et de fournir un rapport détaillé sur ce qui s'est réellement passé. Nous devons comprendre comment s'est produit cet événement horrible et mortel et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise à l'avenir», a-t-elle ajouté.

Ancienne colonie néerlandaise puis britannique, le Guyana est un pays pauvre mais qui dispose des plus grandes réserves mondiales par habitant de pétrole. Le pays espère se développer rapidement grâce à l’exploitation pétrolière. Les spécialistes estiment que le bassin Guyana-Suriname recèle environ 15 milliards de barils de réserves de pétrole associées à des gisements importants de gaz.