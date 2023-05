Suisse : panique dans un avion après un début d'incendie provoqué par une cigarette électronique (vidéo)

Jeudi dernier, un appareil de la compagnie EasyJet à destination d’Amsterdam a été forcé de faire marche arrière à Genève peu de temps après son décollage. La raison : un début d’incendie causé par une cigarette électronique.

Après seulement quelques minutes de vol, les passagers ont donné l’alerte. Une fumée s’échappait d’un compartiment à bagage. Sur la vidéo d’une témoin, on voit des personnes intervenir rapidement pour stopper les flammes, causées par la batterie au lithium d’une cigarette électronique.

Voulant se saisir de l’objet en feu, plusieurs passagers ont été légèrement blessés. Des particules enflammées se sont également détachées et en ont brûlé d’autres. C’est le cas de Jérôme, qui a témoigné au micro de la Radio Télévision Suisse : «On a l’impression que ça dure une éternité, alors que c’est vraiment que quelques secondes et que tout a été très vite éteint. Il y a cette odeur qui prend à la gorge et on panique, parce qu’on est coincés dans un avion».

C’est probablement une cigarette électronique qui est à l’origine du feu qui s’est déclaré dans un avion easyJet jeudi dernier. L’incident rappelle le danger que représentent les batteries électriques pour les compagnies d’aviation. @19h30RTS pic.twitter.com/4KykCpyO1r — RTSinfo (@RTSinfo) May 22, 2023

Malgré la panique causée par l’incident, l’appareil a pu se poser en toute sécurité et a été pris en charge par les pompiers de l’aéroport. Les 185 passagers du vol EZS1517 Genève-Amsterdam ont dû attendre le lendemain pour prendre un nouvel appareil.

Même si les dangers de ces batteries au lithium sont bien connus, chaque compagnie impose ses règles. Ici, EasyJet et l’aéroport de Genève autorisent chaque passager à transporter une cigarette électronique et deux batteries de rechange dans les bagages à main. Mais il est bien précisé que durant le vol, ces appareils doivent être éteints et déconnectés.

D’après deux témoignages recueillis par la RTS, ce n’était pas le cas de la cigarette électronique qui a causé cet incident, à premier vue branché à une batterie externe pour la recharger.

La compagnie précise que «conformément aux procédures, l'incident fera l'objet d'une enquête formelle».