Vidéo : la chute de Joe Biden sur scène lors d'une cérémonie de l'armée de l'air

Le président américain Joe Biden a fait une petite chute sur scène ce jeudi 1er juin, lors d'une cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de l'armée de l'air américaine.

Bien plus de peur que de mal. Alors qu'il assistait à la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de l'armée de l'air américaine, Joe Biden a trébuché juste après avoir serré la main d'un des lauréats, avant de tomber sur la scène.

Le président américain de 80 ans candidat à sa réélection n'est pas resté par terre bien longtemps. Très vite, deux agents de sécurité et un homme l'ont aidé à se relever, avant de l'escorter vers sa place assise, derrière la scène.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794

— BNO News (@BNONews) June 1, 2023