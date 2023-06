États-Unis : la menace d’un défaut de paiement enfin écartée

La menace d’un défaut de paiement des Etats-Unis est enfin écartée, après que le Congrès vient de finalement voter le projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette.

Les Etats-Unis reprennent leur souffle. Après des mois de négociations, et la menace imminente d’un défaut de paiement du pays qui aurait fait plonger l’économie américaine, le danger est finalement écarté.

Après la Chambre des Représentants mercredi, le Sénat a adopté le projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette ce jeudi. Il a été adopté au bout de plusieurs heures d’examen à 63 voix contre 36, et va pouvoir être déposé dans le Bureau ovale. Il prévoit la suspension de la limite de la dette nationale jusqu’en janvier 2025.

Ce texte de loi va ainsi être promulgué prochainement par Joe Biden, qui s’est réjoui de ce vote : «Aujourd'hui même, des sénateurs des deux partis ont voté pour protéger nos progrès économiques durement acquis et empêcher un défaut de paiement pour la première fois. Personne n'obtient tout ce qu'il veut dans une négociation, mais ne vous y trompez pas : cet accord bipartisan est une grande victoire pour notre économie et le peuple américain. Notre travail est loin d'être terminé, mais j'ai hâte de signer ce projet de loi dès que possible et de m'adresser directement au peuple américain demain» a-t-il écrit sur Twitter.

