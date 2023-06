Accidents ferroviaires : les 5 catastrophes les plus graves de la décennie

L'accident de train qui a fait plus de 200 morts vendredi 2 juin en Inde est une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières des dix dernières années dans le monde. Voici cinq accidents parmi les plus marquants.

Une collision entre trois trains a fait au moins 288 morts et 850 blessés vendredi soir dans l'est de l'Inde. Les secours s'efforcent de désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Depuis le début du siècle, treize accidents ferroviaires, dont au moins trois causés par des attentats, ont chacun fait plus de 50 morts. Voici cinq des pires catastrophes ferroviaires des dix dernières années.

2023 en Grèce

Le 28 février 2023, une collision frontale entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique (nord) a fait 57 morts, le pire accident ferroviaire que la Grèce ait connu.

2022 en Republique democratique du congo

Le 10 mars 2022, un train de marchandises chargé de passagers clandestins a déraillé dans la province de Lualaba, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, faisant au moins 75 morts et 125 blessés.

2021 au pakistan

Au moins 63 personnes sont mortes, le 7 juin 2021, dans le déraillement d'un train suivi d'une collision avec un autre train de passagers dans le sud du Pakistan.

2021 à taiwan

Le 2 avril, au moins 49 personnes ont été tuées et 200 blessées dans la collision d'un train transportant quelque 500 passagers avec un camion de chantier qui avait glissé d'un talus dans la ville côtière de Hualien, dans l'est de Taïwan. Cet accident est la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies sur l'île.

2019 àu pakistan

L'incendie d'un train de passagers a fait au moins 75 morts, le 31 octobre 2019, dans le centre du Pakistan. La plupart des victimes étaient des pèlerins qui se rendaient à un rassemblement religieux. Le sinistre est attribué à l'explosion accidentelle de bonbonnes de gaz.