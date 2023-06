Plan «anti-ghetto» : faut-il s'inspirer du modèle radical du Danemark ?

Parfois mise en avant en France, la politique radicale du Danemark en terme de lutte contre l’immigration a donné lieu à un plan «anti-ghetto» en 2018. Lors d’un reportage réalisé près de Copenhague, les résidents de l’un de ces quartiers ont partagé leur ressenti au micro de CNEWS.

Une mesure qui fait toujours débat. Le gouvernement danois a adopté en 2018 un plan «anti-ghetto». Pour en faire partie, un quartier doit répondre à plusieurs critères, comme avoir plus de 50 % de ses habitants originaires de pays non-occidentaux.

Les habitants du quartier de Mjolnerparken, situé au nord de Copenhague (Danemark), sont donc aujourd'hui priés de quitter leur appartement. Une situation qui n'est pas toujours bien vécue.

«Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas ce genre de choses. Deux bâtiments ont été vendus. Soit on accepte la compensation qu’ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier et se débrouiller seul», a regretté Hicham, l’un des résidents, au micro de CNEWS.

Le gouvernement s’est donné jusqu’à l’année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif l’intégration de cette population issue de l’immigration.

«Je pense que c’est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Je pense que les Danois, spécialement ceux de l’ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s’ouvrir à d’autres langues et à d’autres cultures. C’est dur de mélanger deux cultures différentes, spécialement pour les premières générations de migrants avec les Danois», a analysé Mohamed, un des habitants.

Des ouvriers ont commencé à déposer des blocs de béton pour empêcher l’accès au quartier malgré la résistance des résidents. Ces derniers ont déployé des banderoles «Stop à la discrimination». Ils vont devoir quitter leur logement avant le 31 octobre prochain au plus tard.