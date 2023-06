Apple : le AirTag utilisé pour suivre des femmes chez elles, des internautes alertent

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont alerté quant à un possible dévoiement du AirTag d’Apple. Cette technologie, qui permet initialement de ne plus perdre ses clés, a été utilisée pour suivre des inconnus dans la rue, notamment des femmes, parfois jusqu'à leur domicile.

Un nouveau danger ? Plusieurs internautes ont alerté, ce lundi 12 juin, sur la dangerosité du AirTag d’Apple, après que ce petit objet a été retrouvé dans le sac de plusieurs femmes, sans qu’il leur appartienne. Des personnes mal intentionnées se seraient en effet servi de cette invention pour suivre et harceler des femmes, ou pour localiser leur domicile.

Présenté sur le site du géant américain de la tech, comme un «accessoire pour tout retrouver», cette invention repose sur une technologie qui présente de nombreux risques : la localisation. En effet, grâce à la fonction «localiser» disponible sur tous les Iphones qui disposent des dernières versions d'IOS, n’importe quel propriétaire de AirTag est en mesure de savoir où il se trouve, et ainsi de le suivre à distance.

Selon plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux, des personnes malveillantes ont donc profité de cette techonologie pour glisser un AirTag dans le sac ou dans les affaires personnelles de femmes, croisées par exemple à la salle de sport, afin de les suivre, parfois jusqu’à leur domicile. Face à ce nouveau danger, plusieurs internautes ont donné l’alerte.

LES PARISIENNES





faites MEGA attention avec les airtags, on m’en a mis un dessus dans le 16e y a qql jours, et là c ma pote qui vient d’en retrouver un sur elle en rentrant de la SALLE DE SPORT, ils recommencent en balle avec ça faites super attention les chiens sont de sortie pic.twitter.com/abmpKcnuxH

— Wen (@_wenartica) June 12, 2023