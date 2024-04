MacBook Air 2024 : puce M3, autonomie, écran… Notre test du futur best-seller d’Apple

Attendu pour ce printemps et désormais disponible, le MacBook Air doté de la puce M3 s’annonce déjà comme un succès. Mais qu’apporte-t-il de nouveau comparé à son prédécesseur de l’an passé ? La réponse dans notre test de ce modèle toujours plus musclé.

Dire que le MacBook Air compte parmi les produits Apple les plus vendus, aux côtés des iPhone, est un constat que la firme à la pomme dresse chaque année depuis maintenant 14 ans, et le lancement de son premier notebook fin et léger. Un succès jamais démenti qui le place annuellement dans le top 3 des ordinateurs portables les plus vendus au monde. Et comme pour les iPhone, le renouvellement de cette gamme est toujours très attendu. D’autant plus depuis l’intégration des puces M1 en 2020, M2 en 2023 et maintenant M3 en 2024.

Il faut souligner que les puces maison d’Apple ont complètement changé la donne pour la société californienne qui s’est offert un modèle de puissance, permettant non seulement un gain notable de poids et de finesse (adieu le ventilateur) mais aussi d’autonomie. Durant 15 jours, Apple nous a permis de tester son dernier modèle pour le pousser dans ses retranchements, y compris avec des logiciels de montage gourmands en mémoire mais aussi avec des jeux vidéo graphiquement exigeants.

© Apple

Nous passerons toutefois rapidement sur son design, inchangé cette année par rapport à l’édition 2023, avec toujours la possibilité de choisir entre un écran 13,6 ou 15,3 pouces. Le tout pour un ordinateur ne dépassant pas les 2 cm d’épaisseur. La luminosité est travaillée (500 nits), tandis que son châssis en aluminium recyclé intègre deux ports USB-C Thunderbolt, une prise mini-jack et le WiFi 6E. Quatre coloris sont proposés : minuit, argent, gris sidéral et lumière stellaire (une teinte légèrement dorée). C’est toutefois sous le capot qu’il faut aller comprendre les nouveautés de cette version.

Des prix qui ne bougent pas

A noter, les tarifs ne changent pas en 2024. Ainsi, l’accès au MacBook Air 13 pouces M3 se fait à partir de 1.299 euros pour 256 Go de stockage SSD, tandis que le modèle 15 pouces est proposé à partir de 1.599 euros en 256 Go. Des prix supérieurs à la concurrence, mais qui s’expliquent aussi par l’intégration de composants durables, de la puce Apple M3, ainsi que de matériaux bien finis.

Une puissance mieux gérée

Là où on attendait ce nouveau MacBook Air cuvée 2024, c’est bien sur le plan de la puissance. Si la puce M2 de l’an passé avait étonné sur ce plan, offrant de belles prestations, nous avions relevé pour seul défaut une montée en chaleur assez rapide dès lors que de multiples applications étaient ouvertes. Rien de grave, mais cela montrait certaines limites qui pouvaient être atteintes alors que ces modèles se présentent désormais sans ventilateurs intérieurs.

© Apple

Pour la version dotée de la puce M3 (le modèle de prêt était un 13 pouces, 256 Go), Apple a revu sa copie. La marque annonce une puissance supérieure à 60% par rapport à la puce M1. Si un tel chiffre ne peut être vérifié qu’avec un matériel adéquat, nous avons choisi de pousser ses capacités avec le jeu Death Stranding (disponible aussi sur PS4, PS5 et PC). Un jeu parmi les plus exigeants graphiquement proposés dans le catalogue de l’App Store. Si la puce M1 permettait de lancer un tel jeu, elle se trouvait rapidement fatiguée et sans possibilité de mettre tous les paramètres graphiques au niveau élevé très longtemps. Pour le modèle M3 de 2024, les choses ont bien changé. Nous y avons joué une dizaine d’heures au niveau graphique le plus élevé. Si nous avons pu constater des chutes de puissance notable toutes les deux ou trois heures, notre petit MacBook Air a bien tenu ses promesses, en ne chauffant légèrement qu’au bout d’une heure intensive de jeu et un peu plus au bout de deux heures. On salue au passage la possibilité de jouer avec les manettes PS5 et Xbox, tandis que le retour de force des manette PS5 est même pris en compte nativement comme sur la console de Sony.

Rien d’alarmant et il s’agit même d’une démonstration bluffante de ses capacités à tenir la ramée. Apple explique ainsi la versatilité de son processeur doté d’un CPU 8 cœurs et d’un GPU jusqu’à 10 cœurs pour 24 Go de mémoire unifiée. L’objet est capable de s’adapter au logiciel en cours pour porter sa puissance sur l’aspect graphique si besoin, ou davantage sur son CPU pour de la bureautique ou de la navigation Internet par exemple.

Une autonomie maintenue

Promettant environ 18 heures d’autonomie comme pour les modèles dotés des puces M1 et M2, Apple a encore rempli son objectif dans cette version M3. On parle toutefois d’une autonomie relative, à évaluer avec une lecture de vidéo en continue par exemple et sans autres tâches lancées. Dans le cas d’usage de logiciels de montage, de traitement d’image ou de jeux vidéo, nous vous conseillons de le brancher sur secteur. Mais pour un usage commun (bureautique, navigation Internet, vidéo, musique…), il s’affiche aujourd’hui comme le portable qui tient le plus longtemps, très loin devant la plupart des modèles de ses rivaux sous PC portable Windows, où l’autonomie tourne plus généralement autour des 10 heures pour un usage classique.

Prêt pour l’IA ?

Enfin, parmi les points mis en avant par Apple sur cette nouvelle génération, une optimisation de ses ressources permet de travailler avec différents logiciels d’IA générative. Car le MacBook Air M3 intègre également une puce Neural Engine de 16 cœurs. L’idée est de permettre d’utiliser ces outils en local directement sur l’appareil, comme les logiciels de traitement d’images ou de montages qui intègrent ce type de fonctions basées sur l’IA. Un point qui a le mérite d’exister même si le grand public ne fait pas encore un usage quotidien de ce type de logiciel, que l’on voit davantage sur des PC professionnels et MacBook Pro notamment.

MacBook Air M3, Apple, à partir de 1.299 euros, pour la version 13 pouces, et dès 1.599 euros, pour la version 15 pouces.