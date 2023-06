Basket : une dizaine de personnes blessées par balles à Denver lors des célébrations du premier titre NBA des Nuggets

Neuf personnes ont été blessées par balles et un suspect a été arrêté à Denver, dans l'ouest des Etats-Unis, après des tirs près de l'enceinte où les Nuggets ont remporté, lundi soir, leur premier titre NBA, a annoncé, ce mardi 13 juin, la police locale.

La fête a viré au cauchemar. Neuf personnes ont été blessées par balles lundi, dans une fusillade qui a eu lieu à un peu plus d'un kilomètre de la Ball Arena de Denver, où les Nuggets ont battu dans la soirée le Heat de Miami, remportant ainsi la finale du championnat professionnel nord-américain de basket-ball.

Après la rencontre, les supporters des Nuggets sont rapidement descendus dans les rues de la capitale du Colorado pour fêter ce premier titre de leur histoire en 47 saisons de NBA.

Trois des blessés sont en état critique, tandis que les autres ont subi des blessures non létales, a déclaré la police sur Twitter.

Update 1/2: Nine total gunshot victims have been identified from the shooting in the 2000 Block of Market St, plus a suspect who also sustained a gunshot wound. 3 victims are in critical condition, the other victims & the suspect are believed to have non-life-threatening injuries

— Denver (Nuggets) Police Dept. (@DenverPolice) June 13, 2023