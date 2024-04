NBA : Joel Embiid ne souhaite pas répondre en français aux journalistes (vidéo)

Joel Embiid, star des Philadelphie Sixers en NBA et qui a finalement préféré l’équipe des Etats-Unis à la France pour les Jeux olympiques, n’a pas souhaité répondre aux questions d’un journaliste français.

Très agacé après un deuxième revers de Philadelphie contre les New York Knicks au 1er tour des playoffs NBA, mardi soir, Joel Embiid n’a pas souhaité répondre à une question posée par un journaliste français.

«I’m not taking in French» («Je ne prends pas les questions en français»), a répondu le joueur d’origine camerounaise à la question «Est-ce que c'est l'un des matchs les plus difficiles...» du journaliste français présent dans les vestiaires de «Phila» après cette défaite rageante.

“I’m not taking in French” - Joel Embiid pic.twitter.com/cyEJEmvSwY — CBain (@cbain100) April 24, 2024

Le joueur des Sixersr avait postulé pour évoluer sous le maillot de l’équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024, avant de finalement opter pour la Team USA. Il avait d’ailleurs rédigé une lettre à Emmanuel Macron afin de demander sa naturalisation.

Âgé de 30 ans, le MVP de la saison 2022-2023 fait partie des 12 joueurs choisis par les Etats-Unis le 17 avril, avec notamment LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.