Espagne : contrôlé en état d'ivresse, le maire démissionne 24 heures après sa prise de fonction

Officiellement intronisé le 17 juin dernier à la tête de la mairie de Bermeo, Asier Larrauri a dû mettre fin à son mandat 24 heures après son élection. L’édile a en effet été contrôlé en état d’ivresse par les forces de l’ordre.

A-t-il trop fêté son intronisation ? Sorti victorieux lors des dernières élections municipales du 28 mai, Asier Larrauri a officiellement pris ses fonctions à la tête de la mairie de Bermeo, au Pays basque (Espagne), ce samedi 17 juin. Mais dès le lendemain, l’édile a présenté sa démission dans une lettre envoyée à la direction de Bildu, le parti qu’il représentait.

Dans celle-ci, l’homme politique raconte que, dans la nuit du 17 au 18 juin, aux alentours de 4h50 du matin, il a été victime d’un accident de la route au niveau de l'autoroute BI-631 qui relie Mungia à Bermeo. Heureusement, aucune autre voiture n’a été impliquée dans cet accident.

Mais lors du contrôle de police qui a suivi les faits, le test d’alcoolémie a affiché un taux de 0,68 milligramme d’alcool dans le sang, soit trois fois la limite légale, comme le raconte le quotidien espagnol El Pais.

«J’ai toujours cru que les agents publics doivent avoir un comportement exemplaire. Et lorsque cela n’est pas le cas, ils doivent se retirer», a écrit Asier Larrauri. Ce dernier a alors décidé de renoncer à sa charge municipale dans le but de «ne pas ternir l’image du peuple de Bermeo» et de «ne pas nuire à la bonne réputation du parti».

Asier Larrauriren gutuna.





Carta de Asier Larrauri.

«EH Bildu de Bermeo a une grande équipe et je suis convaincu que le chemin qu’ils parcourront dans les années à venir sera merveilleux», a conclu l’édile.