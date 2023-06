Espagne : en sortie scolaire, ces enfants devaient découper un sanglier et un chevreuil puis les manger

Alors qu’ils devaient participer à un atelier de cuisine sur l’alimentation saine au cours d’une sortie scolaire, des élèves espagnols se sont en réalité retrouvés à promouvoir la viande de gibier en découpant un sanglier et un chevreuil. Un événement organisé par la fédération de chasse locale.

C’est la stupéfaction. Au cours des sorties scolaires habituelles, les enfants peuvent profiter d’une balade à vélo ou d’une visite d’un site historique, mais à Badajoz, en Espagne, ces excursions ont récemment créé la polémique.

En effet, dans cette commune située à la frontière avec le Portugal, des élèves de 10 à 11 ans de l’école CEIP Lope de Vega devaient initialement participer à une sortie scolaire. Celle-ci avait pour but de sensibiliser les plus jeunes sur le thème de l’alimentation saine à travers un atelier de cuisine, comme l’a annoncé l’école aux parents, sans pour autant dévoiler le vrai programme de cette excursion.

Mais en réalité, l’activité réservée aux élèves consistait à découper un sanglier et un chevreuil avant de les manger, le but étant de vanter les atouts de ces deux animaux par rapport à d’autres viandes, selon le quotidien espagnol ABC. Et ce n’est pas tout, cet événement était organisé par la fédération de chasse locale. Un élément clé que l’école avait caché aux parents.

Après avoir eu connaissance du vrai programme de cette sortie, l'Association des parents d'élèves (AMPA) a exprimé son indignation considérant cette initiative comme «inappropriée».

«Les choses doivent être bien faites, en ce qui concerne la nature de l'activité, l'autorisation des familles pour la participation des enfants ou le respect des mesures sanitaires», a expliqué Adríán Rodríguez de l'AMPA à l'agence de presse EFE.

Face au tollé, la direction de l’école a décidé d’annuler l'activité.