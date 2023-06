Sous-marin disparu près du Titanic : ces autres missions qui ont mal tourné

Quatre jours après la disparition du sous-marin Titan dans l'océan Atlantique avec cinq personnes à son bord, les garde-côtes américains espèrent toujours retrouver l'appareil. Dans le passé, plusieurs submersibles ont déjà connu des naufrages tragiques.

Les derniers espoirs pour retrouver le sous-marin et ses passagers ? Ce mercredi 21 juin, les garde-côtes américains et canadiens sont à leur quatrième jour de recherches du Titan, un sous-marin disparu dimanche dernier alors qu'il était en route pour les lieux de l’épave du Titanic, au fond de l'océan Atlantique. Avec pour objectif d'éviter le destin tragique de ces autres submersibles, retrouvés après leur naufrage.

LE KOURSK

Le 12 août 2000, le sous-marin nucléaire lanceur de missile russe baptisé K-141 «Koursk» sombrait avec ses 118 occupants à bord. Cet événement est à ce jour l'accident de submersible le plus meurtrier de l'histoire. C'est lors d'un exercice militaire dans la mer de Barents, située dans l'océan Arctique au nord de la Norvège, qu'une torpille aurait accidentellement explosé au sein de l'appareil, rappelle l'Université de Sherbrooke au Canada, coulant l'appareil à plus de 100 mètres de profondeur.

le Nanggala II

Le 21 avril 2021, le Nanggala II avait disparu des radars, alors qu'il participait à un exercice de torpillage dans les eaux de la mer de Bali, précisément au nord de l'île d'Asie du Sud-Est. Ce n'est que trois jours plus tard, le 24 juin 2021, que la marine indonésienne confirmait la perte du navire, après avoir découvert des débris. Aucun des 53 membres de l'équipage n'a pu être sauvé, et la marine a finalement pu retrouver le sous-marin à 800 mètres de profondeur, brisé en trois parties distinctes.

Le san juan

La disparition du San Juan reste l'une des plus médiatisées. Le sous-marin San Juan Ara (S-42) a perdu le contact avec les contrôleurs le 17 novembre 2017, alors qu'il se trouvait à 430 kilomètres des côtes argentines. Le vaisseau long de 66 mètres aurait, selon la version officielle, implosé. Le Bureau américain du renseignement naval a avancé une trop forte pression comme étant la cause de l'accident, entraînant la mort des 44 sous-mariniers présents à bord dans les profondeurs de la mer d'Argentine. L'épave sera finalement retrouvée un an plus tard, le 16 novembre 2018, à plus de 870 mètres de profondeur, avec l'aide des équipes venues de l'Otan, du Brésil, de la France et le Royaume-Uni.