Brexit : sept ans après le référendum, seuls 18% de ceux qui ont voté «pour» considèrent la sortie de l'UE comme un succès

Un sondage révèle que seulement 18% des électeurs britanniques qui avaient voté en faveur du Brexit considèrent aujourd'hui la sortie de l'Union européenne comme un succès pour le Royaume-Uni. Nombre d'entre eux espèrent encore voir la situation s'améliorer.

Sept ans après le référendum, la conviction des pro-Brexit est un peu fragilisée si l'on en croit les résultats du sondage mené par le groupe de réflexion UK in a Changing Europe. Sur les 4.000 personnes interrogées, qui avaient toutes voté en faveur de la sortie de l'Union européenne (UE) le 23 juin 2016, moins d'un cinquième (18%) considère que cela s'est «bien ou très bien passé».

D'autres (30%) jugent que le Brexit ne s'est «ni bien ni mal passé», tandis que 26% des interrogés estiment qu'il est encore trop tôt pour le dire. Un certain optimisme subsiste tout de même puisque 61% des votants se disent convaincus que l'issue sera positive, dans un futur indéterminé.

