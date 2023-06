Sous-marin disparu : «frappé par la similitude avec la catastrophe du Titanic», James Cameron réagit

Après l’annonce jeudi du décès des cinq passagers du Titan, James Cameron a confié être «frappé par la similitude avec la catastrophe du Titanic». Le réalisateur américain a également rendu hommage à son ami Paul-Henri Nargeolet qui a péri dans cette catastrophe.

Jeudi 22 juin, les garde-côtes américains ont annoncé que le submersible Titan de l'entreprise OceanGate, qui devait se rendre près de l’épave du Titanic mais qui avait disparu depuis dimanche dans l'Atlantique nord, avait subi une «implosion catastrophique» dans les profondeurs de l'océan, causant la mort des cinq hommes qui étaient à son bord.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

