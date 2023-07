Royaume-Uni : une infirmière licenciée après le décès d’un patient avec lequel elle avait une liaison

Une infirmière officiant à l’hôpital de Wrexham, au Royaume-Uni, a été licenciée. Elle aurait eu une relation intime avec un patient qui est décédé alors qu’ils étaient tous les deux dans sa voiture, sur le parking de l'hôpital.

Une histoire d’amour qui finit mal. Penelope Williams, infirmière à l’hôpital de Wrexham au Royaume-Uni, a été licenciée, d’après les informations rapportées par le Guardian. La raison ? Un patient de l’hôpital est mort, mais pas n'importe lequel.

Connu sous le nom de Patient A, l’homme est décédé en janvier 2022 sur le parking de l’hôpital, dans sa voiture... alors qu'il était accompagné de Penelope Williams. La victime avait été trouvée à moitié nue, par un collègue de l’infirmière.

En effet, le soir du drame, Penelope Williams était passée chez un de ses collègues avant de retrouver la victime sur le parking de l’hôpital. Juste avant minuit, l'infirmière a appelé son collègue, «en pleurs, bouleversée et demandant de l’aide alors qu’elle essayait d’expliquer que quelqu’un était mort», a confié ce dernier à la police.

Après avoir conseillé à Penelope Williams d’appeler une ambulance, son collègue s’est rendu sur place et a trouvé le patient à moitié nu et inconscient. C’est à ce moment-là qu’une ambulance a été appelée. L’homme a été déclaré mort quelques minutes plus tard.

Licenciée pour faute grave

Dans sa première déclaration, l’infirmière a d’abord dit à la police qu’elle s’était trouvée sur les lieux car l’homme l’avait contactée sur Facebook en lui disant qu’il ne se sentait pas bien. Elle se serait alors assise à l’arrière de sa voiture et aurait discuté avec lui pendant «30 à 45 minutes», juste avant qu’il ne meurt.

Une version des faits qu’elle a dû corriger dans une nouvelle déclaration, avouant qu’elle entretenait en réalité une relation avec la victime et qu’ils s’étaient donné rendez-vous ce soir-là dans le parking.

Pour avoir manqué à son devoir d’immédiatement appeler une ambulance, ne pas avoir mentionné sa relation et ignoré l’effet que celle-ci pouvait avoir sur la réputation de l’établissement, elle a été démise de ses fonctions immédiatement. Le Conseil d’infirmerie et de sage-femme a estimé qu’il s’agissait d’une faute grave.