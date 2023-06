Royaume-Uni : elle donne un prénom trop original à sa fille... et le regrette après

Une maman britannique a donné à sa fille un prénom pour le moins original : Aalyvia. Une décision qu'elle regrette quelques années après.

Toutes les décisions importantes doivent être réfléchies, et le prénom d’un enfant n’échappe pas à la règle. Cependant, il arrive qu’un choix assumé à une époque ne le soit plus vraiment dans le présent… Et cette maman britannique en sait quelque chose, puisque sa fille se prénomme Aalyvia.

un prénom qui ne passe pas

Sur Facebook, la jeune femme a expliqué qu’elle regrettait d'avoir choisi un prénom trop folklorique pour sa fille. «J’avais 19 ans quand j’ai eu ma fille et je l’ai appelée Aalyvia. Je regrette tellement… Elle a aujourd’hui 11 ans. Elle ne s’en plaint pas, mais pour moi, c’est insupportable», écrit-elle.

En lançant cette bouteille à la mer, la maman pensait trouver du réconfort auprès des internautes, mais ceux-ci se sont empressés d'ajouter leur grain de sel à l'affaire. Certains ont par exemple comparé le prénom de la petite à celui d’un médicament, Allevia, quand d'autres lui ont vu des ressemblances avec la marque de yaourts probiotiques Activia. Enfin, d'autres y sont allés de leur petit commentaire sarcastique. «Au moins, vous reconnaissez et comprenez votre pêché» peut-on lire, ou encore «Ecoutez, admettre que vous avez un problème est la première étape de la guérison».

Heureusement, les réseaux sociaux comptent aussi leur lot de personnes bienveillantes : «Si votre fille aime ce prénom, elle devrait le garder. Vous pouvez toutefois lui proposer d’enlever le premier "A"» ou encore «Votre fille adore son prénom et s’y sent connectée. Tout va bien se passer pour elle. Si jamais elle change d’avis dans les années à venir, faites-lui savoir qu’elle pourra le modifier ou le changer complètement».

En France, le fait de changer de prénom est régi par l’article 60 du Code civil. La demande de changement de prénom doit être motivée par une raison légitime (religion, changement de sexe, désir de francisation, préjudice lié à l’association nom/prénom, etc.) et «prouvée».

Si une procédure de justice était auparavant nécessaire pour changer de prénom, depuis le 18 novembre 2016 la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle simplifie la démarche. Selon les statistiques de l'Insee en 2019, environ 4.500 personnes ont ainsi pu changer de prénom.